Europejscy klienci preferują kompaktowe auta z nadwoziem typu hatchback, jak np. Golf, który od ponad 40 lat przoduje w statystykach sprzedaży. Na światowych rynkach dominują natomiast kompakty z nadwoziem typu sedan – jedna trzecia wszystkich aut dostarczanych przez Volkswagena klientom to właśnie sedany, a w samych Chinach sprzedano ich 1,6 miliona. Popyt jest więc bardzo duży, dlatego Volkswagen oferuje w Chinach aż sześć modeli tego typu. Przegląd hitów tamtejszego rynku pokazuje różnice pomiędzy poszczególnymi modelami.

SAIC Volkswagen Lavida Od maja 2018 w sprzedaży znajduje się produkowana przez SAIC Volkswagen Lavida trzeciej generacji - także ten model jest dostępny jedynie w Chinach, i także on został stworzony z myślą o spełnieniu specyficznych potrzeb chińskich klientów. Lavida aktualnej generacji bazuje na płycie podłogowej MQB i cieszy się w Chinach taką samą popularnością jak Passat w Niemczech - w 2019 roku sprzedano 491 000 egzemplarzy Lavidy, która okazała się najchętniej kupowanym autem w Chinach. Jest ono dostępne do wyboru z wolnossącym silnikiem 1.5 o mocy 116 KM lub z jednostką 1.4 TSI osiągającą 150 KM, rozstaw osi ma 2,68 m, a wymiary nadwozia to: długość 4,67 m, szerokość 1,81 m i wysokość 1,47 m. Tak jak w wypadku Bory, również Lavida istnieje w wersji elektrycznej - e-Lavida ma taki sam zespół napędowy jak chińska odmiana e-Golfa.