Skoda Kamiq 1.5 TSI Monte Carlo - Skoda ze stylówką

Na ubiegłorocznym salonie we Frankfurcie zadebiutowała Skoda Kamiq w - inspirowanej rajdami - odmianie Monte Carlo. Czy miejski crossover w nietypowej wersji dobrze wywiązuje się z roli jedynego auta w rodzinie?

Zdjęcie Skoda Kamiq 1.5 TSI Monte Carlo /INTERIA.PL

Na początek kilka słów wyjaśnienia. Usportowione Skody kojarzą się głównie z modelami serii RS. Te pochwalić się mogą nie tylko dedykowanymi akcentami stylistycznymi, ale też, a raczej przede wszystkim, odpowiednim zapasem mocy. Modele sygnowane nazwą "Monte Carlo" to zupełnie inna para kaloszy. Tutaj liczy się przede wszystkim styl i komfort użytkowania. Mamy więc do czynienia z bogato wyposażonymi autami ze szczytu cennika, ale dostępnymi również z bazowymi, "cywilnymi" jednostkami napędowymi. To ukłon w stronę ludzi lubiących wyglądać i czuć się w swoim aucie dobrze, ale niekoniecznie chcących napawać się rykiem wydechu.



Efektem takiego rozumowania czeskich marketingowców jest właśnie Skoda Kamiq Monte Carlo - "wszystkomająca", efektownie stylizowana odmiana, pod maską której pracować może... trzycylindrowy 1.0 TSI o mocy 115 KM. Jeśli ktoś wymaga od auta czegoś więcej niż "tylko" 10 sekund do 100 km/h i prędkości maksymalnej ponad 190 km/h, zawsze zdecydować się też może na odmianę 1.5 TSI. Dokładnie taką, jaka znalazła się w "naszej" testówce. Do dyspozycji jest wówczas 150 KM i 250 Nm (1500-3500 obr./min.). W zestawieniu z 7-stopniową, dwusprzęgłową, przekładnią DSG otrzymujemy całkiem niezłe osiągi. Sprint do setki zajmuje 8,4 s, a prędkość maksymalna sięga 212 km/h. Średnie zużycie paliwa? Rozsądnie posługując się pedałem przyspieszenia łatwo uzyskać wynik w okolicach 7 l/100 km. Całkiem sensownie!



Wróćmy jednak do meritum czyli tak zwanej "stylówy". Kamiq Monte Carlo udowadnia, że Skoda nie musi być generycznym narzędziem do przemieszczania się w przestrzeni dla przedstawicieli handlowych i kadry zarządzającej niższego szczebla. Elegancji dodają tu czarne akcenty w postaci chociażby osłony chłodnicy, nakładek progowych czy elementów zderzaków. Czarne są też napisy na klapie bagażnika, obudowy lusterek, dach oraz 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich. Całość, w połączeniu z reflektorami LED (z funkcją dynamicznych kierunkowskazów) może się podobać, chociaż nie wszystkim przypadną do gustu proporcje auta. W naszej opinii stylistycznie samochód plasuje się gdzieś pomiędzy Suzuki Ignis, a... BMW X1.



Zdjęcie Skoda Kamiq 1.5 TSI Monte Carlo / INTERIA.PL

Nazwa Monte Carlo zobowiązuje również do sportowych akcentów we wnętrzu. Należą do nich na przykład sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami oraz czarna tapicerka z rasowymi czerwonymi wstawkami. Na stronach Skody przeczytać można, że czerwone akcenty nawiązują do - sic! - "świata wyścigów". No cóż...



Jeśli chodzi o poziom wyposażenia - naprawdę nie ma na co narzekać. Każdy Kamiq ze znaczkiem Monte Carlo na przednich błotnikach pochwalić się może: dwustrefową klimatyzacją, panoramicznym dachem, 8-calowym ekranem multimediów, kamerą cofania, czujnikami parkowania oraz adaptacyjnymi przednimi reflektorami.



Zdjęcie Skoda Kamiq 1.5 TSI Monte Carlo / INTERIA.PL

No dobrze, ale czy Kamiq jeździ równie dobrze, jak wygląda? I tak, i nie... Na osiągi i precyzję prowadzenia narzekać nie można. Nam płacą jednak za szukanie dziury w całym. Mając do dyspozycji blisko 19 cm prześwitu i 250 Nm aż prosi się o wersję z napędem na obie osie. Niestety - mamy tu do czynienia z płytą podłogową MQB-A0 stworzoną dla aut segmentu B, a niej obecności 4x4 nie przewidziano. Nie ma jednak "tego złego", bo taka architektura ma również plusy. Do tych zaliczyć można na przykład pojemność bagażnika. Wyposażony w podwójną podłogę kufer Kamika mieści pakunki o objętości 400 litrów. Oznacza to, że auto śmiało pełnić może funkcję jedynego w rodzinie - nie straszne mu ani wakacyjne wyjazdy, ani podróże z dziećmi (w bagażniku "gubi się" składany wózek spacerowy).



Sporo dobrego powiedzieć można też o przestrzeni w kabinie. Cztery dorosłe osoby podróżują w zaskakująco komfortowych warunkach. Z tyłu wygospodarowano dużo miejsca na nogi, problemu z uderzaniem głową o dach nie mają też wyżsi pasażerowie.



Zdjęcie Skoda Kamiq 1.5 TSI Monte Carlo / INTERIA.PL

Z perspektywy kierowcy drażnić może właściwie tylko działanie panelu klimatyzacji. Z zupełnie niezrozumiałych dla nas powodów w nowych Skodach nie znajdziemy na nim pokrętła do ustawiania siły nawiewu. Zamiast tego musimy wcisnąć przycisk z napisem "menu", który wywoła odpowiedni ekran funkcyjny na "wolnostojącym" ekranie dotykowym. W efekcie - zamiast jednej - musimy wykonać dwie czynności, co samo w sobie nie byłoby może aż tak irytujące, gdyby nie fakt, że system multimedialny startuje wyraźnie wolniej niż na przykład silnik. Wniosek - chcąc ustawić nadmuch zaraz po wejściu do auta musimy poczekać, aż cały infotainment "wstanie". Poza tym trudno jednak dopatrzyć się jakichkolwiek większych uszczerbków w komforcie (również akustycznym) czy ergonomii. Wszystko działa dokładnie tak jak powinno, a obsługa nie wymaga studiowania instrukcji. Ot skondensowany wyciąg ze skodowskiej maksymy Simply Clever.



Zdjęcie Skoda Kamiq 1.5 TSI Monte Carlo / INTERIA.PL

Ceny? Bazowa odmiana Monte Carlo z silnikiem 1.0 TSI (115 KM) to wydatek co najmniej 90 800 zł. Znośnie, chociaż trudno mówić o okazji. Testowana wersja z silnikiem 1.5 TSI (150 KM) i opcjonalną (dopłata 6350 zł) siedmiostopniową przekładnią DSG startuje z cenami od 103 850 zł. Jeśli - jak w przypadku auta prasowego - domówimy do niego jeszcze takie dodatki, jak np.: elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (1600 zł), aktywny tempomat (2600 zł), sportowe zawieszenie (1850 zł) czy fabryczną nawigację Amundsen (5250 zł) łatwo otrzeć się o 120 tys. zł! Sporo, ale z drugiej strony to wciąż o około 10 tys. zł mniej, niż trzeba by zapłacić za podobnie wyposażonego Volkswagena T-Crossa.



Paweł Rygas