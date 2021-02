Peugeot 5008. 100 procent SUV-a w SUV-ie

O takich pojazdach, jak Peugeot 5008, z którego najnowszym, poliftingowym wcieleniem mieliśmy okazję właśnie się bliżej zapoznać, mawia się zazwyczaj, że to "kawał auta" . I to nie tylko z powodu gabarytów - bądź co bądź 5008, mierząc 4641 mm długości, ledwie o 56 mm przerasta kompaktowe kombi 308 SW - ale ze względu na ogólny wizerunek.

Zdjęcie Peugeot 5008 /INTERIA.PL

Pierwszy Peugeot oznaczony symbolem 5008 zadebiutował w roku 2009. Jako klasyczny minivan. Gusta i trendy się jednak zmieniają, trzeba za nimi podążać, więc gdy osiem lat później w ofercie francuskiej marki pojawiła się druga generacja modelu 5008, marketingowcy koncernu PSA gorąco przekonywali, że jest to wóz o zupełnie innym charakterze, w pełni odpowiadającym aktualnym modom. Po prostu 100 procent SUV-a w SUV-ie. Na szczęście, co zauważyliśmy już w lutym 2017 r. podczas pierwszych dziennikarskich jazd na drogach Portugalii, samochód, faktycznie zbudowany na całkowicie nowej platformie, wciąż miał wiele cech typowych dla popadłych w niełaskę minivanów. Na szczęście, bowiem nader korzystnie wpływało to i nadal wpływa na jego funkcjonalność.

Zdjęcie Peugeot 5008 / INTERIA.PL

Zmodernizowany 5008 zachował dotychczasową sylwetkę, co nie znaczy, że zmiany stylistyczne, którym został poddany, ograniczyły się do kosmetyki. Auto otrzymało całkowicie odmieniony pas przedni z nowymi, ledowymi reflektorami, ładnie wpisanymi w efektowny bezramkowy grill i przedłużonymi "kłami" świateł dziennych. Do tego: tylne lampy w przyciemnionych oprawach, przedłużający dach spojler, czarne elementy podkreślające dolną część nadwozia, chromowane wstawki, zgrabne przetłoczenia, 19-calowe alufelgi o atrakcyjnym wzorze... Było dobrze, teraz jest... jeszcze lepiej. Naszym zdaniem flagowy SUV z lwem w logo naprawdę może się podobać.