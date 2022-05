Reklama

Zdjęcie Mercedes GLE 400 d coupe / Michał Domański / INTERIA.PL

Mercedes GLE 400 d coupe - nadwozie

SUVy w stylu coupe nikogo dziś już nie dziwią i na rynku znajdziemy sporo takich modeli. Nadal jednak nie brak krytyków takiego nadwozia, wskazujących, że rezygnujemy z praktyczności na rzecz prezencji wcale coupe nie przypominającej.

Trudno nie odmówić takim osobom racji, ale z drugiej strony nikt przecież nie kupuje takiego samochodu z przeświadczeniem, że będzie to sportowe coupe na szczudłach. Chodzi o bardziej atrakcyjną i mniej pudełkowatą prezencję. Który to efekt Mercedes bez wątpienia osiągnął. GLE coupe budzi respekt na drodze swoim wielkim nadwoziem, a opadająca linia dachu... może nie nadaje mu lekkości, ale jest zdecydowanie milsza dla oka. W tym aucie wszystko jest wielkie, co widać najlepiej po felgach, które choć mają rozmiar 22 cali, wcale nie wydają się przesadnie duże.

Mercedes GLE 400 d coupe - wnętrze

Projektanci Mercedesa podeszli bardzo rozsądnie do operacji tworzenia wersji coupe i nadal wewnątrz wita nas kabina, jakiej oczekujemy po wielkim SUVie. Podróżni z tyłu mają całe mnóstwo miejsca na nogi, a i nad głową nawet wyższe osoby nie powinny narzekać. Opadająca linia dachu wpłynęła co prawda na praktyczność bagażnika i z oczywistych względów nie przewieziemy tu szafy, ale podstawowa pojemność wynosząca 655 l, pozwala na beztroskie pakowanie się na wakacyjny wyjazd.

Zdjęcie Mercedes GLE 400 d coupe / Michał Domański / INTERIA.PL

Przednia część kabiny jest taka sama jak w klasycznym GLE - kierowca ma przed sobą dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy, ukryte pod wspólną tafla szkła, a od pasażera oddziela go szeroki tunel z dwoma solidnymi, pokrytymi skórą, uchwytami. Poczucia ekskluzywności dodawała w testowanym egzemplarzu beżowa skóra oraz wykończenie wnętrza drewnem naturalnym z dobrze wyczuwalną pod palcami fakturą.

Zdjęcie Mercedes GLE 400 d coupe / Michał Domański / INTERIA.PL

Mercedes GLE 400 d coupe - silnik i dane techniczne

Mówisz "coupe" myślisz mocny silnik, ale mówisz "SUV", a myślisz "oszczędny diesel". Nie od dziś wiadomo, że moc i zapłon samoczynny nie stoją ze sobą w sprzeczności, a dobrym przykładem na to jest testowany samochód. Oznaczenie 400 d zdradza, że pod maską pracuje 3-litrowy diesel o mocy 330 KM - najmocniejszy w obecnej gamie Mercedesa.

Zdjęcie Mercedes GLE 400 d coupe / Michał Domański / INTERIA.PL

Dla wielu osób będzie to wymarzony napęd, ponieważ z zaskakującą łatwością radzi sobie z bardzo dużą masą GLE coupe (2,3 t), rozpędzając tego wielkiego SUVa do 100 km/h w 5,7 s, ale z drugiej strony spalanie rzędu 10-11 l/100 km w mieście jest jak najbardziej realne.

Mercedes GLE 400 d coupe - wyjątkowe zawieszenie i zabawy w terenie

Pneumatyczne zawieszenie w dużym SUVie jest czymś oczywistym, ale zastosowane w testowanym GLE E-Active Body Control, Mercedes wprost nazywa "innowacyjnym". Jego wyjątkowość polega na tym, że układ przy każdym kole pracuje w pełni niezależnie. Dzięki temu znacząco ogranicza ono przechyły nadwozia, szczególnie podczas hamowania i szybkiej jazdy po zakrętach. Posiada również tryb, który niweluje działanie sił odśrodkowych oraz możliwość skanowania drogi przed autem i dostosowywania się do wykrytych nierówności, co dodatkowo podnosi komfort.

Zdjęcie Mercedes GLE 400 d coupe / Michał Domański / INTERIA.PL

Zastosowane zawieszenie pozwala także na ręczne regulowanie wysokości prześwitu przy każdym kole, a także na włącznie "trybu lowridera", w którym auto szybko podnosi się i opada, wprawiając się w bujanie. Wbrew pozorom nie służy to do szpanowania podczas przejażdżek po okolicy, ale pomaga ruszyć, kiedy samochód zakopie się w piachu.

Tylko kto chciałby zjeżdżać luksusowym SUVem w stylu coupe na bezdroża? Najwyraźniej są takie osoby, ponieważ Mercedes daje możliwość zamówienia opcjonalnego pakietu offroad, w skład którego wchodzi między innymi reduktor, nigdy wcześniej w modelu niestosowany.

Zdjęcie Mercedes GLE 400 d coupe / Michał Domański / INTERIA.PL

Mercedes GLE 400 d coupe - cena, wyposażenie i podsumowanie

Na pierwszy rzut oka GLE coupe to kolejny, luksusowy SUV do dostojnego przemieszczania się. I rzeczywiście taki jest, ale w testowanej wersji okazuje się zaskakująco dobrze łączyć sprzeczności. Nadwozie z opadającą linią dachu pozostaje bardzo przestronne i praktyczne, oszczędny diesel zaskakuje dynamiką, a wyjątkowe zawieszenie potrafi jednocześnie zapewniać wysoki komfort, jak i naprawdę dobre (szczególnie na te gabaryty) prowadzenie. Na dodatek jest to luksusowy SUV na wielkich kołach z niskoprofilowaymi oponami, który nie boi się bezdroży.

Zdjęcie Mercedes GLE 400 d coupe / Michał Domański / INTERIA.PL

Mercedes GLE 400 d coupe jest zatem autem bardzo uniwersalnym, a to zwykle wiąże się z niemałą ceną. Tak też jest i w tym przypadku - za testowaną odmianę trzeba zapłacić 409 tys. zł, ale testowany egzemplarz kosztował już 564 tys. zł. Samo zawieszenie E-Active Body Control to wydatek 37 tys. zł!

Mercedes GLE 400 d coupe Dane techniczne Silnik diesel. R6 biturbo Pojemność 2925 ccm Moc 330 KM (3600-4200 obr./min) Maksymalny moment obrotowy 700 Nm (1200-3200 obr./min) Skrzynia biegów 9b automatyczna Napęd 4x4 Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 5,7 s Prędkość maksymalna 240 km/h Średnie zużycie paliwa 7,4 l/100 km Wymiary Długość 4939 mm Szerokość 2010 mm Wysokość 1730 mm Rozstaw osi 2935 mm Pojemność bagażnika 655 l Wyposażenie testowanego egzemplarza Felgi 22 cale, zawieszenie E-Active Body Control, pakiet stylizacyjny AMG, reflektory Multibeam LED szklany dach, system bezkluczykowy, elektryczne domykanie drzwi, wielokonturowe, elektrycznie regulowane przednie fotele z masażem, ogrzewaniem i wentylacją, pakiet wykończenia wnętrza skórą, nagłośnienie Burmester 3D, nawigacja, kamery 360 st., wyświetlacz head-up, zestaw systemów asystujących kierowcy. Cena 409 tys. zł Cena testowanego egzemplarza 564 tys. zł