Nowy koncepcyjny crossover Kii

Kia zaprezentowała dwa szkice nowego kompaktowego crossovera. Samochód, który oficjalnie ma status konceptu, zadebiutuje oficjalnie na początku lutego na salonie Auto Expo w New Delhi.

Co ciekawe, auto ma być produkowane i sprzedawane wyłącznie w Indiach. Koreańska firma otworzyła właśnie swój tamtejszy zakład, o zdolnościach produkcyjnych do 300 tys. samochodów rocznie.



Produkcja nowego crossovera ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, co oznacza, że wersja produkcyjna zostanie pokazana wkrótce po prototypie.