Jeep Wagoneer powróci na rynek

To już oficjalne - największy model marki, który ma "na nowo zdefiniować American Premium", pojawi się na rynku w przyszłym roku. Auto będzie dostępne w wersji standardowej oraz przedłużonej.

Zdjęcie Jeep Grand Wagoneer /

Powstały w Ameryce w 1962 roku, Wagoneer był pierwszym samochodem z napędem na cztery koła zestawionym z automatyczną skrzynią biegów, pionierem pierwszego nowoczesnego SUV-a. W 1984 r. Grand Wagoneer dał początek SUV-om premium, oferując niespotykane dotąd połączenie standardowych elementów, takich, jak skórzana tapicerka, klimatyzacja, radia stereo AM/FM/CB i dodatkowa izolacja dźwiękowa, z dużym wzrostem mocy i momentu obrotowego.

Reklama

Teraz model ten ma wrócić na rynek. Wersje produkcyjne Wagoneera i Grand Wagoneera mają pojawić się w salonach w przyszłym roku. Będą one produkowane w Ameryce, w Warren w stanie Michigan, niedaleko Detroit. Jako ukłon w stronę fabryki i siedziby marki, na szklanym dachu konceptu znajduje się mapa przedstawiająca Detroit i jego okolice.



Kiedy wersja produkcyjna Grand Wagoneera pojawi się w przyszłym roku, będzie się mogła pochwalić doskonałymi możliwościami dzięki trzem dostępnym systemom 4x4 i słynnemu pneumatycznemu zawieszeniu Quadra-Lift, doskonałą dynamiką jazdy z niezależnym przednim i tylnym zawieszeniem, niezrównanym możliwościami holowania, doskonałymi osiągami, zaawansowaną technologią, bezpieczeństwem i łącznością, nowym poziomem komfortu i liczbą miejsc pasażerskich, wszystko to w oszałamiającym, eleganckim, nowym stylu.

Design nadwozia konceptu Grand Wagoneer nawiązuje do charakterystycznego dla Jeepa atrapy chłodnicy, w kolorze obsydianowej czerni i z siedmioma szczelinami. Każda szczelina ma misternie wykonaną, lekką siatkę, a przestrzeń nad i pomiędzy każdą z siedmiu szczelin jest podświetlona, tworząc "ledowy" napis. Wzór ten tworzy elegancki kontur atrapy chłodnicy, uwydatniający szerokość i cały przedni pas samochodu. Po obu stronach atrapy chłodnicy znajdują się podwójne, dwufunkcyjne reflektory LED, które obramowane są przez prawdziwe drewno tekowe. Design ten zestawiony jest z aluminiową płytą osłonową z akcentami w obsydianowej czerni, które pojawiają się także na przednich hakach holowniczych.

Zdjęcie Jeep Grand Wagoneer /

Grand Wagoneer osadzony jest na 24-calowych, wieloramiennych aluminiowych kołach z obsydianowymi akcentami, z nadrukiem 3D, które znajdują się tuż pod kultowymi, trapezowymi nadkolami pojazdu. Trzyczęściowe kołpaki mają zawieszone logo z akrylu Wagoneer. Wypukłe, aluminiowe litery z miedzianymi akcentami w dolnej części obu przednich drzwi tworzą napis "Grand Wagoneer". Aluminiowe litery otacza amerykańska flaga, składając hołd ojczyźnie marki. Tylne lampy LED rozciągają się od tyłu aż na boczne, tylne panele samochodu. Subtelny, tylny dyfuzor umieszczony jest pod pokrywą tylną i wspomaga aerodynamikę pojazdu.

W całości przeszklony dach wizualnie poszerza przestrzeń wewnątrz samochodu i daje naturalne światło wszystkim pasażerom. Po bokach szklanego dachu z obu stron znajdują się relingi dachowe z czterema otworami do mocowania. Każdy otwór jest zaślepiony drewnem tekowym, wypełnionym przez siatkę z brązu. Drewno tekowe zostało wybrane zarówno ze względu na swoją elegancję, jak i trwałość. Kiedyś widzieliśmy je głównie na jachtach i w najbogatszych posiadłościach, teraz drewno tekowe jest wybierane przez projektantów z różnych branż.

Grand Wagoneer oferuje miejsce dla maksymalnie siedmiu pasażerów dzięki fotelom kapitańskim w pierwszym i drugim rzędzie oraz trzeciemu rzędowi, po raz pierwszy występującemu w modelu. Wiele elementów wnętrza jest hołdem dla bogatej historii Grand Wagoneera, jak np. dwuramienna kierownica. Otwarcie przednich drzwi po stronie kierowcy odsłania zewnętrzną krawędź deski rozdzielczej, na której znajduje się napis - EST. 1963 - to hołd dla pierwszego modelu roku oryginalnego Wagoneera.

Zdjęcie Jeep Grand Wagoneer /

We wnętrzu kabiny znajduje się onyksowy, szklany stelaż środkowy, biegnący wzdłuż deski rozdzielczej, który z wdziękiem podkreśla przestronność wnętrza. Szkło jest trwałym, w pełni przetwarzalnym materiałem, który zapewnia korzyści dla środowiska i jest wykonany z dostępnego w dużych ilościach, naturalnego surowca. Onyksowe szkło wydaje się unosić nad strukturalnym skrzydłem wykonanym ze zrównoważonego, surowego aluminium, które również zostało wybrane jako podstawowy materiał osłony głośników w drzwiach, pokrętła drążka zmiany biegów i ramek wlotów powietrza. To strukturalne, aluminiowe skrzydło zawiera inkrustację 3D z drewna z jaworu poddanego obróbce termicznej na desce rozdzielczej i przednich drzwiach. Spod niego wyłania się konsola środkowa, płynnie wychodząc z dolnego panelu i dodaje szyku stylistycznego przestronnej kabinie.



Drewniana inkrustacja 3D ma rzeźbiarski charakter i ukazuje eleganckie, wyeksponowane krawędzie na desce rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej. Na desce rozdzielczej po stronie pasażera, w surowym aluminium, w poddanym obróbce cieplnej drewnie z jaworu, wyryty jest napis "Grand Wagoneer". Podczas gdy oryginalny Grand Wagoneer słynął z szerokiego zastosowania drewna na nadwoziu, koncept Grand Wagoneer zawiera w swoim wnętrzu ogromną ilość poddanego obróbce cieplnej drewna z jaworu.



Dodatkowe wyposażenie wnętrza obejmuje podsufitkę z zamszu Dinamica, w pełni przetwarzalnej wysokiej jakości mikrofibry oraz dywaniki klasy Premium wykonane z włókna Thrive, które składa się z materiałów pochodzących z recyklingu, z użyciem odpadów przed- i poużytkowych. PUR, zrównoważony materiał syntetyczny, został wybrany do obicia wszystkich powierzchni siedzeń, konsoli, drzwi i desek rozdzielczych w koncepcie Grand Wagoneer.

Zdjęcie Jeep Grand Wagoneer /

Jeep zastosował w swoim koncepcie cały zestaw wyświetlaczy. Składają się nań: umieszczony za kierownicą 12,3-calowy wyświetlacz z informacjami dla kierowcy, 12,1-calowy poziomy ekran dotykowy służący jako główny ekran na konsoli środkowej, z 10,25-calowym poziomym komfortowym ekranem dotykowym poniżej, oddzielonym konstrukcyjnym, aluminiowym skrzydłem. Dodatkowo, 10,25-calowy ekran po stronie pasażera zapewnia osobie siedzącej z przodu obsługę ekranu dotykowego na wyciągnięcie ręki.

Pasażerowie w drugim rzędzie mają do dyspozycji 10,25-calowy wyświetlacz umieszczony na konsoli środkowej pomiędzy dwoma fotelami kapitańskimi. Każdy pasażer w drugim rzędzie ma również dostęp do własnego, wykorzystywanego do celów rozrywkowych 10,1-calowego ekranu dotykowego. Bogate technologicznie wnętrze jest oparte jest na całkowicie nowym systemie Uconnect 5 FCA, który zapewnia pięciokrotnie większą prędkość pracy w porównaniu z poprzednią generacją. Uconnect 5 jest lepiej skomunikowany ze światem, pomocny, bogaty w treści i zapewnia większe możliwości personalizacji. Dodatkowo, system operacyjny Uconnect 5 oparty na Androidzie stanowi bazę, zapewniając dostęp do szerokiego katalogu aplikacji, będąc odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie pożądanych produktów u użytkowników.

Koncept Grand Wagoneer to jedyny samochód na świecie z systemem audio firmy McIntosh - kolejnej klasycznej amerykańskiej luksusowej marki znanej z tego, że oferuje renomowane domowe systemy audio, które zapewniają najlepsze wrażenia podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Dostępny w koncepcie Grand Wagoneer system audio McIntosh obejmuje 23 specjalnie zaprojektowane głośniki podłączone do 24-kanałowego wzmacniacza, który zapewnia niezwykłe doznania muzyczne. Elementy audio zostały wykonane w kolorze aluminium i błyszczącej czerni, zgodnie z estetyką wzornictwa systemów McIntosh przeznaczonych do użytku domowego.

Koncept Grand Wagoneer oferuje hybrydowy układ napędowy plug-in, zgodnie z planami marki Jeep, by w ciągu najbliższych kilku lat zaproponować "opcje elektryczne" dla wszystkich modeli. Producent nie zdradza jednak żadnych parametrów dotyczących tego napędu.