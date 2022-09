Elektryczna klasa G zadebiutuje dopiero w 2024 roku

Premiery Zamiast V8, najmocniejsze 4 cylindry świata. Oto Mercedes-AMG C 63 SE Performance

Mercedes EQG to zapowiedziana pod koniec ubiegłego roku, elektryczna wersja kultowej klasy G. Bezemisyjny model ma wyróżniać się nie tylko wyglądem, ale także innowacyjnym napędem, wykorzystującym cztery indywidualnie sterowane silniki elektryczne. Dzięki temu samochód ma zaskakiwać właściwościami jezdnymi, zarówno na drodze asfaltowej jak i w ciężkim terenie.

Niedawno prezes zarządu Grupy Mercedes-Benz - Ola Källenius - udzielił wywiadu zachodnim dziennikarzom z magazynu Autoblog. W trakcie rozmowy zdradził on, że miał już okazję przetestować prototyp wyczekiwanego samochodu i jest zadowolony z jego możliwości. Niestety do doskonałości wciąż trochę brakuje, dlatego premiera modelu EQG nie odbędzie się przed 2024 rokiem.

Reklama

Källenius zaznaczył także, że pod względem terenowym - gdzie "Gelenda" od zawsze wyznaczała najwyższe standardy - EQG nie tylko wkracza w epokę elektromobilności, ale w niektórych obszarach będzie nawet przewyższał swojego spalinowego odpowiednika.

Zdjęcie Mercedes EQG / materiały prasowe

Mercedes EQG zawróci w miejscu

Przypomnijmy, że w maju tego roku Mercedes postanowił zaprezentować niektóre z możliwości elektrycznej terenówki, na krótkim materiale wideo. Na opublikowanym filmie mogliśmy zobaczyć zakamuflowany jeszcze prototyp terenówki, który nagle wykonuje imponujący manewr. Mowa tu o tzw. "tunk turn", czyli charakterystycznym dla pojazdów gąsienicowych obrocie o 180-stopni. Rozwiązanie zastosowane w elektrycznej klasie G działa na podobnej zasadzie, jednak zamiast naprzemiennie pracujących gąsienic, pracę wykonują tu wspomniane silniki elektryczne

Wideo youtube

Co ciekawe - Mercedes twierdzi, że manewr ten zadziała także na asfalcie. Czy faktycznie tak będzie? Na to, by się osobiście przekonać, przyjdzie nam jeszcze poczekać.

***