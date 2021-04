Audi A6 e-tron to zapowiedź nowych elektryków

Podczas Auto Show Shanghai 2021 Audi zaprezentowało koncepcyjne, czterodrzwiowe A6 e-tron. Model ten to zapowiedź rodziny elektrycznych aut. Samochód osadzony jest na nowej platformie dla pojazdów z napędem elektrycznym PPE. Seryjna produkcja samochodów osadzonych na tej platformie rozpocznie się pod koniec roku 2022. Będą to zarówno SUV-y jak i bardziej klasyczne modele, takie jak A6 e-tron.

Zdjęcie Audi A6 e-tron concept /

Reklama

Audi A6 e-tron concept pokazane na Auto Shanghai 2021, osadzone jest na opracowanej pod kierownictwem Audi przyszłościowej platformie dla samochodów z napędem elektrycznym - PPE. Samochód ten to zupełnie nowa koncepcja projektowa — jedyną cechą łączącą go z obecnym A6 są wymiary. Karoseria o długości 4,96 m, szerokości 1,96 m i wysokości 1,44 m. Samochód wyróżnia się wyjątkowo smukłą sylwetką, która ma odzwierciedlenie w niezwykle małym współczynniku oporu powietrza cW, wynoszący zaledwie 0,22.

Reklama

Duże 22-calowe koła i krótkie zwisy, niski przedział pasażerski i szeroki łuk dachu niczym w coupe, nadają autu proporcje wyraźnie nawiązujące do samochodu sportowego. Brak ostrych krawędzi na całej karoserii skutkuje płynnymi przejściami między powierzchniami wypukłymi i wklęsłymi, a także powstawaniem miękkich cieni. Koncepcyjne Audi A6 e-tron - zwłaszcza, gdy patrzy się na nie z boku - wydaje się monolitem, jakby zostało odlane z pojedynczej formy.



Płaskie reflektory przednie i światła tylne są wąskie i wkomponowane w ogólną kompozycję linii pojazdu. Technika świateł cyfrowych Matrix LED i OLED, nawet przy ich minimalnej powierzchni, umożliwia osiągnięcie maksymalnej jasności i szerokiego wachlarza funkcji, a jednocześnie oferuje możliwość dostosowania sygnatur świetlnych do własnych preferencji.



Zdjęcie Audi A6 e-tron concept /

Po obu stronach karoserii wbudowano po trzy niewielkie projektory LED o wysokiej rozdzielczości, które po otwarciu drzwi przekształcają nawierzchnię obok pojazdu w scenę — niewielkie, dynamicznie rozszerzane efekty świetlne witają osoby wsiadające do samochodu komunikatem w ich własnym języku. Podczas premiery w Szanghaju są to oczywiście znaki alfabetu chińskiego. Projektory wyświetlają na nawierzchni również symbole ostrzegawcze: na przykład informują rowerzystów, że za chwilę otworzą się drzwi pojazdu.



Cztery inne projektory LED— w niewidoczny sposób wbudowane w narożniki pojazdu — emitują sygnał kierunkowskazu. Wygląd tych projekcji można zmienić, dostosowując je do różnych rynków i przepisów lokalnych.



Audi A6 e-tron concept 1 / 19 Audi A6 e-tron concept Źródło: udostępnij

Cyfrowe reflektory Digital Matrix LED charakteryzują się niemal kinową jakością projekcji. Jeżeli na przykład Audi A6 e-tron jest podczas ładowania akumulatorów zaparkowany przodem do ściany, kierowca i pasażerowie mogą spędzić ten czas grając w wyświetlane na tejże ścianie gry. Zamiast na małym ekranie w kabinie, będą widzieli wirtualne obrazy gry w formacie XXL, wyświetlane na ścianie — a wszystko to dzięki reflektorom Digital Matrix LED. Aby mieć wyjątkowo dobry widok na obraz gry, który może mieć nawet kilka metrów długości, gracze mogą stać przy pojeździe lub bezpośrednio przed nim. Swymi posunięciami w grze sterują za pomocą smartfonów. Sama gra również jest produktem Audi — projektanci Audi wymyślili ją i opracowali specjalnie z myślą o koncepcyjnym Audi A6 e-tron.



Zdjęcie Audi A6 e-tron concept /

W tyle pojazdu koncepcyjnego znaleźć można cyfrowe elementy OLED nowej generacji, które tworzą nieprzerwany pas świetlny i działają jak wyświetlacz. Można ich użyć również do tworzenia niemal nieograniczonej liczby wariacji spersonalizowanych cyfrowych sygnatur świetlnych i dynamicznych świateł dostosowanych do gustu klienta.



Zdjęcie Audi A6 e-tron concept /

W rodzinie przyszłych modeli osadzonych na platformie PPE przewidziano wersje z jednym silnikiem elektrycznym zamontowanym na osi przedniej i jednym na osi tylnej. Za pomocą systemu elektronicznej koordynacji te dwa silniki dostarczą na żądanie napęd na cztery koła i pozwolą uzyskać równowagę między dynamiką jazdy i wydajnością energetyczną. Rodzina pojazdów e-tron będzie również oferowała wersje podstawowe, zoptymalizowane pod kątem minimalnego zużycia energii i maksymalnego zasięgu. W tym przypadku napęd pojazdu zapewniał będzie pojedynczy silnik elektryczny zamontowany na osi tylnej. Dwa silniki elektryczne w koncepcyjnym Audi A6 e-tron mogą zapewnić łączną moc wyjściową 476 KM i moment obrotowy 800 Nm.



Koncepcyjną podstawą układu napędowego Audi A6 e-tron — i wszystkich modeli osadzanych w przyszłości na PPE — jest technika ładowania 800-voltowego akumulatora. Jak wcześniej w Audi e-tron GT gwarantuje to, że baterie w Audi A6 e-tron concept można na stacjach szybkiego ładowania naładować do mocy 270 kW w bardzo krótkim czasie. Umożliwia ona uzyskanie czasu ładowania zbliżonego do czasu tankowania paliwa w samochodzie z silnikiem konwencjonalnym. Wystarczy 10 minut, by naładować akumulator w stopniu wystarczającym na przebycie ponad 300 km. 100 kWh akumulator koncepcyjnego Audi A6 e-tron można naładować od 5 do 80 procent w niecałe 25 minut. Koncepcyjne Audi A6 e-tron, w zależności od wybranego układu napędowego i mocy wyjściowej, ma zasięg nawet 700 km.