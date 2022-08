Marka Rimac, której częściowym udziałowcem jest Porsche, wyprodukowała pierwszy egzemplarz swojego elektrycznego hipercara o nazwie Nevera.

Rimac Nevera - mocy nigdy dość

Rimac Nevera zbudowany jest w dużej mierze z kompozytów. Cała konstrukcja dwumiejscowego samochodu to karbonowy monokok, który przy zachowaniu sztywności całej konstrukcji znacząco obniża masę auta. A ta, jak na auto elektryczne jest niewielka, bowiem Nevera waży 2150 kg.

Jednak to, co budzi najwięcej emocji w tym aucie, to jego zespół napędowy. Rimac Nevera napędzany jest przez cztery silniki elektryczne umieszczone przy kołach. Wspólnie są one w stanie wygenerować oszałamiające 1914 KM i 2360 Nm momentu obrotowego. Takie parametry pozwalają Neverze osiągnąć pierwsze 100 km/h w czasie poniżej 2 sekund. Prędkość maksymalna, wyjątkowo jak na auto elektryczne, nie została ograniczona i wynosi 412 km/h.

Rimac Nevera

Takie parametry sprawiły, że Rimac Nevera przejechał 1/4 mili w zaledwie 8,582 sekundy.

Rimac Nevera - bateria nowej generacji

Nevera wyposażona jest w akumulator trakcyjny o pojemności 120 kWh, który można ładować z mocą aż 500 kW. Litowo-manganowo-niklowy akumulator można dzięki temu naładować do 80 proc. pojemności w ok. 20 min, oczywiście jeśli kierowcy uda się znaleźć odpowiednio mocną ładowarkę, co jednak łatwe nie będzie.

Maksymalny zasięg Nevery, deklarowany przez producenta, to 550 km.

Każdy akumulator trakcyjny składa się z 6960 ogniw. Według producenta masa ogniw stanowi 73 proc. masy całej baterii, podczas gdy w Tesli 3 jest to tylko 64 proc. Celem inżynierów jest osiągnięcie wyniku 75 proc. w 2025 roku.

Rimac podszedł poważnie do konstruowania Nevery. Przeprowadzono w sumie 45 testów zderzeniowych, a cały proces badań i testów zajął 1.6 mln godzin.

Pierwszy egzemplarz Nevery pozostanie u producenta, jednak kolejne auta już niedługo trafią do klientów. Każdy z 50 egzemplarzy zaplanowanych na pierwszy rok został już sprzedany, a samochód wyceniono ostatecznie na 2,4 mln dolarów.

