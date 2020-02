Nowa Kia Sorento. Pierwsze zdjęcia

Wiemy już, jak wyglądać będzie nowa Kia Sorento. Dwa tygodnie przed publicznym debiutem auta w Genewie Koreańczycy opublikowali pierwsze oficjalne zdjęcia czwartej generacji tego popularnego suva.

Samochód to wynik współpracy trzech centrów stylistycznych Kii z Korei, Europy i Ameryki Północnej. Linie modelu sugerują, że inspiracją dla stylistów były amerykańskie suvy typu "full size". Charakterystyczny przód z motywem "tygrysiego nosa" nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z Kią, ale w kształtach tylnej części dopatrzyć się można nawiązań do produktów takich marek, jak chociażby GMC.



Na tle poprzednika model wyróżnia się ostrzejszymi liniami i zauważalnie cięższą sylwetką. Taki efekt uzyskano m.in. przesuwając przedni słupek o 30 mm w kierunku przedniej osi. Wrażenie solidności potęgują dodatkowo krótsze zwisy i zachodzące daleko na tylne nadkola lampy.

Kabina to mieszanka wysokiej klasy materiałów wykończeniowych: skóry, drewna i dekorów w modnej, fortepianowej, czerni. Auto zapewniać ma komfortowe warunki podróżowania w trzech rzędach siedzeń. W oczy rzucają się m.in.: pokrętło zamiast lewarka zmiany biegów, 12,3-calowy zestaw elektronicznych wskaźników czy umieszczony na desce rozdzielczej wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala służący obsłudze systemu info-rozrywki.

Jak już informowaliśmy, auto będzie pierwszym pojazdem koreańskiego producenta opartym na platformie nowej generacji, zaprojektowanej specjalnie z myślą o suvach średniej wielkości. Będzie też pierwszym Sorento w historii modelu oferowanym z napędem hybrydowym.

Przypominamy, że Kia Sorento pierwszej generacji trafiła na rynek osiemnaście lat temu - w czerwcu 2002 roku. Od tego czasu model zyskał uznanie ponad trzech milionów nabywców z całego świata.

Premiera czwartej generacji zaplanowana została na 3 marca, gdy rozpocznie się Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny w Genewie.