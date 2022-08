Zupełnie nowa marka samochodów już w Polsce. Maxus namiesza na rynku?

Spis treści: 01 Maxus wjeżdża do Polski. Marka jest znana w Europie

Maxus wjeżdża do Polski. Marka jest znana w Europie

Maxus to chińska marka samochodów elektrycznych. Należy do państwowego giganta SAIC Motor, mającego swoją siedzibę w Szanghaju. SAIC Motor od 5 lat jest największym chińskim i jednym z największych na świecie koncernów motoryzacyjnych. Znajduje się także na liście Fortune Global 500 (skupia największe spółki świata).

Maxus pojawił się w Europie w 2018 roku dzięki norweskiej firmie RSA. Oprócz Norwegii, marka funkcjonuje również w Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Grenlandii, na Wyspach Owczych, a teraz także w naszym kraju.

Maxus wjeżdża do Polski. Co w ofercie

Obecnie sieć dealerska marki w Polsce obejmuje 16 placówek. Salony Maxusa znajdują się w między innymi w Warszawie, Gdańsku, Bielsku-Białej, Łodzi i Katowicach. Firma planuje jednak, że do końca roku sieć zostanie rozszerzona do ponad 20 punktów sprzedaży oraz obsługi serwisowej.

Oferta producenta w Polsce obejmuje dwa samochody dostawcze (modele e-Deliver 3 i e-Deliver 9), SUV-a Euniq 6 i minivana (Euniq 5). Dwa ostatnie modele będą dostępne w naszym kraju na początku czwartego kwartału tego roku. Nieco szybciej pojawią się samochody użytkowe. Producent deklaruje, że już w sierpniu dopłyną do Polski z norweskiego magazynu.

Maxus Euniq 6 - cena, wyposażenie i osiągi chińskiego SUV-a

Flagowy SUV przyciąga uwagę rozmiarami (ponad 4,7 m długości, prawie 1,9 m szerokości i niemal 1,74 m wysokości) oraz pojemnością bagażnika - 754 litry. Samochód ma napęd na przednie koła. Za wprawianie auta w ruch odpowiada silnik elektryczny o mocy 177 KM i 310 Nm. Według producenta, prędkość maksymalna, jaką może osiągnąć Euniq 6 to 160 km/h. Zasięg w cyklu miejskim ma wynosić 452 km. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 70 kWh można ładować prądem zmiennym (AC) albo stałym (DC). W pierwszym przypadku uzupełnienie energii od 0 do 100 proc. ma zajmować 10 godzin. W drugim, naładowanie z poziomu 30 proc. do 80 proc. ma trwać 35 minut.

Maxus Euniq 6 1 / 11 Maxus Euniq 6 Źródło: materiały prasowe

Euniq 6 wyposażony jest w adaptacyjny tempomat, kamerę parkowania 360 stopni, ostrzeżenie o martwym polu czy automatyczny system hamowania awaryjnego. W standardzie można znaleźć też np. podgrzewane fotele. Lista wyposażenia obejmuje także indukcyjną ładowarkę do smartfonów, Apple CarPlay oraz Android Auto.

Cena SUV-a startuje od niemal 225 tys. złotych.

Maxus Euniq 5 - jaka cena minivana?

Elektryczny minivan dysponuje układem foteli 2+2+2. Wyposażenie obejmuje dwuczęściowy, otwierany panoramiczny dach, automatyczną klimatyzację czy reflektory LED. Ponadto Euniq 5 posiada system multimedialny z dotykowym ekranem, obsługujący Android Auto i Apple CarPlay.

Maxus Euniq 5 1 / 16 Maxus Euniq 5 Źródło: materiały prasowe

Model Euniq 5 napędza silnik generujący 177 KM i 310 Nm. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 70 kWh ma zapewnić do 437 km zasięgu w cyklu miejskim. Ładowanie prądem stałym od 30 do 80 proc. ma zajmować 35 minut.

W Polsce ten 6-miejscowy minivan to koszt rzędu 239 900 złotych.

Maxus e-Deliver 3 - ile kosztuje w Polsce?

Producent zaznacza, że jest to pierwszy na świecie samochód dostawczy, który od początku był projektowany jako pojazd z napędem elektrycznym, a nie jest jedynie pod niego dostosowany. Dzięki temu udało się zaoszczędzić na masie samochodu 200 kg, a to pozwoliło uzyskać ładowność do 930 kg. Możliwość holowania przyczepy sięga 1025 kg.

Samochód dostępny jest w dwóch wariantach długości (455,5 cm lub 514,5 cm). Rozstaw osi w przypadku krótszej wersji to 291 cm, a dłuższej 328,5 cm. W obu szerokość wynosi 178 cm. Maxus e-Deliver 3 oferowany jest z dwoma akumulatorami - 35 lub 50,2 kWh. Ładowanie tego drugiego prądem stałym (DC) od 5 do 80 proc. ma wynosić 45 minut. Do dyspozycji są dwa tryby jazdy - normalny i ekologiczny. Zasięg w mieście ma wynosić do 342 km.

Maxus Deliver 9 oraz 3 1 / 20 Maxus Deliver 9 Źródło: materiały prasowe

Podstawowy wariant samochodu kosztuje 159 725 złotych brutto.

Maxus e-Deliver 9 - drogi samochód użytkowy

Największy samochód użytkowy w gamie chińskiej marki. Oferowany jest w dwóch wariantach długości - 554,5 lub 594 cm z rozstawem osi kolejno 336,5 oraz 376 cm. W zależności od tego, jaką specyfikację wybierze klient, może on liczyć 9,7 lub 11 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Ładowność samochodu to 1 200 kilogramów. Poradzi sobie też z przyczepą o masie 1,5 tony.

W tym modelu producent oferuje trzy pojemności akumulatora - 51,5 72 lub 88,55 kWh. Wszystkie mogą być ładowane prądem zmiennym (AC) lub stałym (DC). Uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. w przypadku dwóch pierwszych akumulatorów ma trwać 36 minut, a w topowej specyfikacji 45 minut. Zasięg modelu ma wynosić do 353 km w mieście.

Maxus zadbał też o wyposażenie samochodu. W kabinie można znaleźć wiele schowków i pojemników. W standardzie e-Deliver 9 oferuje 6 poduszek powietrznych, system monitorujący w trybie ciągłym martwe pole oraz układ, który ostrzega przed kolizją i w niebezpiecznych sytuacjach może uruchomić hamulce.

Ceny modelu startują od 303 578 złotych brutto. Zarówno w przypadku modelu e-Deliver 3, jak i e-Deliver 9 klienci mają możliwość wyboru między vanem i podwoziem z kabiną.

Maxus planuje wprowadzić do Europy elektrycznego pick-upa

Pod koniec tego roku firma planuje wprowadzić do sprzedaży pierwszego w Europie w pełni elektrycznego 5-osobowego pick-upa. Chodzi o model eT90. Z kolei w 2023 roku ma zadebiutować MIFA 9 czyli 6-osobwy minivan klasy wyższej, jak również elektryczna ciężarówka o masie 7,5 tony.

Maxus eT90 1 / 13 Maxus ET90 Źródło: materiały prasowe

