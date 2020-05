Toyota o której pewnie nie słyszałeś

W Europie praktycznie jej nie znamy, ale w Japonii i innych zakątkach świata jest częstym widokiem na drogach. Coaster to popularny bus Toyoty, który doczekał się właśnie nowej, najwyższej wersji wyposażenia. Z tej okazji przyjrzeliśmy się temu, egzotycznemu z naszej perspektywy, modelowi.

Zdjęcie Toyota Coaster /

Toyota Coaster Premium Cabin to przede wszystkim więcej przestrzeni dla pasażerów. Do tej pory w tej samej wersji nadwozia bus dysponował sześcioma lub siedmioma rzędami siedzeń. Nowa odmiana liczy ich pięć, a dzięki temu każdy podróżny ma przed sobą około metra wolnej przestrzeni i może wygodniej podróżować z bagażem. Po prawej stronie wnętrza znalazły się podwójne fotele, z dodatkowymi, składanym siedzeniami, zaś po lewej umieszczono pojedyncze miejsca. W ostatnim rzędzie znalazły się natomiast cztery pełnowymiarowe fotele. Za nimi wygospodarowano powiększoną przestrzeń bagażową z dodatkowymi drzwiami. To miejsce na walizki i torby golfowe - sugeruje japoński producent. Łącznie pojazd pomieści do 21 osób.

Reklama

Toyota podkreśla, że nową wersję busa stworzono z myślą o bardziej wymagających pasażerach, osobach przebywających w podróżach biznesowych i turystach. Do wnętrza Toyoty Coaster Premium Cabin przemycono więc kilka elementów nawiązujących do pojazdów luksusowych. Siedzenia pokryto czarną skórą syntetyczną i materiałem przypominającym zamsz, na podłodze znalazła się gruba i miękka wykładzina. Natomiast panele boczne pod szybami wykończono ciemnym pasem, który kontrastuje z pozostałymi elementami w jasnym kolorze. Do dyspozycji pasażerów oddano również porty USB, które służą do ładowania smartfonów, tabletów i laptopów. Bus Toyoty może też dysponować lodówką i telewizorem. A o najwyższej wersji wyposażenia informuje dodatkowe oznaczenie Premium Cabin, umieszczone przy centralnych drzwiach. Toyota Coaster Premium Cabin trafi do japońskich salonów Toyoty w czerwcu. Pojazd wyceniono na 10 294 000 jenów, czyli około 400 tys. zł. Dysponuje silnikiem wysokoprężnym 4.0 i automatem o sześciu biegach.

Zdjęcie Toyota Coaster /

Coaster to jeden z najdłużej produkowanych modeli Toyoty. Jego historia rozpoczyna się już w 1969 roku. Choć w Polsce jest praktycznie nieznany, cieszy się dużą popularnością w Japonii i innych krajach azjatyckich, a także w Afryce i Ameryce Południowej. Co ciekawe, w niewielkiej serii bus Toyoty był produkowany również z napędem hybrydowym. Model Coaster Hybrid EV trafił do salonów w sierpniu 1997 roku, na chwilę przed rozpoczęciem sprzedaży Toyoty Prius, pierwszego masowo produkowanego auta hybrydowego na świecie. W odróżnieniu od Priusa pojazd korzystał z szeregowego układu hybrydowego, w którym silnik spalinowy nie napędza kół bezpośrednio, lecz pełni jedynie rolę generatora prądu.