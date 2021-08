Toyota Camry najlepszym sedanem w USA

Consumer Reports co roku przygotowuje zestawienia najlepszych aut w poszczególnych segmentach. To największa konsumencka organizacja w USA, która jest ceniona szczególnie za swoją niezależność od producentów. Wszystkie testowane auta, a jest ich rocznie ponad 250, Consumer Reports kupuje z własnych pieniędzy, które pochodzą od subskrybentów ich serwisu internetowego. Samochody poddawane są serii testów, sprawdzających osiągi, ale też codzienną użyteczność samochodów. Ważnym aspektem sprawdzianów są też próby systemów bezpieczeństwa przeprowadzane w centrum testowym oraz wyniki testów zderzeniowych. Pod uwagę brane jest także zdanie użytkowników serwisu internetowego, a jednocześnie właścicieli, którzy wypełniają ankiety pod kątem niezawodności aut.

“Te samochody pokonują dziesiątki tysięcy mil i są użytkowane dokładnie tak, jak robią to dziesiątki tysięcy ludzi. Dla nas ważniejsze od bicia rekordowych czasów okrążeń torów wyścigów jest to, jak auto wypada pod względem komfortu, bezpieczeństwa czy spalania paliwa" - podkreśla Jake Fisher, szef testów samochodów w Consumer Reports. To dlatego ranking tej organizacji w USA ma tak duże znaczenie.

Japońskie samochody od lat przodują w tych zestawieniach i wygrywają kolejne kategorie. Doskonale widać to wśród sedanów średniej klasy, gdzie aż siedem z 10 pierwszych lokat zajmują auta właśnie z tego kraju. Zwycięzcą tegorocznego rankingu została Toyota Camry, która w wersji hybrydowej uzyskała aż 90 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Samochód zdobył maksymalne pięć punktów za zużycie paliwa, a także za prognozowaną niezawodność oraz 89 punktów na 100 możliwych w teście drogowym. Wysoko oceniono także wersję z 4-cylindrowym silnikiem benzynowym (88 punktów łącznie oraz 86 punktów za test drogowy), której nie ma w europejskiej ofercie marki.

“Camry ma elegancką stylistykę, ale tym, co wyróżnia ten model na tle konkurencji jest niski apetyt na paliwo, ulepszone właściwości jezdne oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa dostępne w standardzie" - czytamy w podsumowaniu testu drogowego. Sedana Toyoty pochwalono też za komfortowe prowadzenie, łatwość obsługi oraz skuteczne hamulce.

“Camry pokonuje rywali połączeniem wydajności, osiągów i niezawodności. Do tego już w podstawowej wersji ma pełen zestaw systemów bezpieczeństwa, a wersja hybrydowa jest oszczędna i szybko przyspiesza" - ocenia Consumer Reports.

80 punktów łącznej oceny zdobyły tylko auta z japońskim rodowodem. Drugie miejsce zajęła Honda Accord, która uzyskała 84 punkty i chwalona jest za prowadzenie oraz zużycie paliwa. 84 punkty uzyskało też Subaru Legacy (rok modelowy 2021 oraz 2022). Dalej w zestawieniu są Mazda 6 (83 punkty), Honda Clarity i Nissan Altima (po 80 punktów).

Na dalszych pozycjach uplasowały się sedany marek koreańskich - Kia K5 i Hyundai Sonata, oraz Volkswagen Passat (te trzy auta oceniono na 72 punkty). Ranking zamyka Chevrolet Malibu, który uzyskał zaledwie 45 punktów i nie uzyskał rekomendacji Consumer Reports.

