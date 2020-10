Przegląd sedanów Lexusa

SUV-y mogły zawładnąć motoryzacyjnym światem, ale w dalszym ciągu nic tak nie kojarzy się z komfortem podróżowania i prestiżem, jak dobrze wyposażona limuzyna. A takich samochodów na rynku nadal nie brakuje. Sprawdzamy, co w tej kategorii oferuje japoński Lexus, nie tylko w Polsce, ale też na innych rynkach.

Lexus LS

LS to limuzyna dużego kalibru i jeden z najważniejszych modeli w historii Lexusa. Ten luksusowy sedan był pierwszym autem pokazanym przez markę z Kraju Kwitnącej Wiśni. Wprowadzając to auto na rynek, Japończycy chcieli zawalczyć o klientów, którzy dotychczas zaglądali do salonów Mercedesa, Audi czy BMW. Ten plan się powiódł. Dzięki dopracowanej V-ósemce, bezawaryjności, wysokiemu komfortowi i bogatemu wyposażeniu Lexusowi LS udało się zdobyć sympatię wielu kierowców.

Dzisiaj, ponad 30 lat po tym debiucie, w salonach Lexusa znajdziemy już 5. generację modelu LS. Auta, którego nazwa jest po prostu skrótem od słów luksusowy sedan. W najnowszej odsłonie LS mierzy ponad 5,2 m długości i jest dostępny z klasycznym napędem spalinowym lub układem hybrydowym. Konwencjonalna wersja LS 500 dysponuje silnikiem V6 3.5 z dwiema turbosprężarkami, który wytwarza około 420 KM. Dzięki takim parametrom to ważące ponad dwie tony auto rozpędza się do setki w mniej niż 5 s.

Odmiana LS 500h również skrywa pod maską V-szóstkę, jednak w tym przypadku wolnossącą i współpracującą z silnikami elektrycznymi. Łączna moc takiego układu wynosi 359 KM. Niemal identyczny motor V6, ale pozbawiony wsparcia ze strony napędu elektrycznego znajdziemy w modelu LS 350. LS w takiej wersji jest rzadkością i można go kupić wyłącznie na wybranych rynkach. Warto dodać, że sedan Lexusa jest sprzedawany z napędem na tylne koła lub obie osie.

Jak przystało na dużą, luksusową limuzynę klasy premium, Lexus LS otrzymuje bardzo bogate wyposażenie. W cenniku znajdziemy takie elementy jak 24-drożny system audio Mark Levinson, duży projektor HUD, odtwarzacz DVD dla pasażerów tylnych siedzeń czy systemy ostrzegające o ruchu poprzecznym podczas włączania się̨ do ruchu i aktywnego omijania przeszkód znajdujących się̨ na drodze. Do tego trzeba dodać fotele z ogrzewaniem i funkcją masażu, które pozwalają wybrać jeden z siedmiu programów o różnej intensywności masowania i ogrzewania.

Co więcej, Lexus przeprowadził właśnie facelifting flagowego modelu. Auto zyskało nowy, bardzo zaawansowany system automatycznego parkowania Advanced Park, cyfrowe lusterko wsteczne i ulepszone multimedia. To jedynie klika pozycji z długiej listy zmian. Odświeżony LS ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Natomiast ceny Lexusa LS z rocznika 2020 zaczynają się w Polsce od 490 000 zł.

Lexus ES

ES to równolatek limuzyny LS. Auto również zadebiutowało w 1989 roku. Trudno jednak nazwać te modele bliźniakami. Lexus ES jest nieco mniejszy - jego nadwozie liczy niecałe 5 m długości, ma głównie przednionapędową architekturę i doczekał się już siedmiu generacji. Niemniej, tak samo jak LS, jest sporą, komfortową limuzyną.



W Europie Lexusa ES znamy pod jedną postacią - oznaczonej symbolem 300h hybrydy o mocy 218 KM, z 2,5-litrowym silnikiem w układzie R4. Ale na bardziej odległych rynkach auto jest dostępne w tej i również w innych wersjach. W Azji samochód można kupić w wariancie 250 z wolnossącym motorem 2.5. Na podobną odmianę mogą postawić również Amerykanie, którzy do wyboru mają też mocniejszą, bo ponad 300-konną odmianę 350 z silnikiem V6. W Stanach Zjednoczonych od niedawna auto dostępne jest również z napędem na cztery koła.

Executive Sedan - bo tak należałoby rozwinąć skrót ES - dysponuje oczywiście wygodnym wnętrzem i interesującym wyposażeniem. Ciekawie prezentuje się przede wszystkim system cyfrowych lusterek bocznych, z którym można zamówić to auto. Kamery zastępują klasyczne zwierciadła, a kierowca widzi obraz tego, co dzieje się za autem na dwóch monitorach umieszczonych przy przednich słupkach. Lexus ES jest pierwszym masowo produkowanym autem w historii, które wyposażono w takie rozwiązanie.



W cenniku sedana znajdziemy również system audio Mark Levinson z odtwarzaczem DVD i 17 głośnikami czy trzystrefową klimatyzację. A multimedia z Apple CarPlay i Android Auto oraz pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego - z układem przeciwzderzeniowym wykrywającym pieszych w dzień i w nocy oraz rowerzystów w dzień - są standardem niezależnie od wersji. Lexus ES kosztuje w Polsce od 195 900 zł.

Lexus IS

IS to najmniejszy i najmłodszy sedan Lexusa. Samochód ma jednak długi staż na rynku - jest dostępny w sprzedaży od 1998 roku. Obecnie w salonach japońskiej marki znajdziemy trzecią generację modelu. Auto mierzy około 4,7 m długości i -od początku istnienia do dziś - dysponuje napędem na tylne koła, choć na wybranych rynkach dostępne są również warianty AWD.

W Polsce auto napędza 223-konna hybryda z benzynowym silnikiem 2.5. W USA samochód jest dostępny w dwóch wariantach - z ponad 240-konnym, turbodoładowanym silnikiem 2.0 R4 lub motorem V6 o pojemności 3,5 l i mocy około 260 lub 310 KM. Odmiana z V-szóstką o niższej mocy dysponuje napędem na cztery koła.



W pierwszej połowie 2020 roku Lexus pokazał model IS po gruntownym faceliftingu. Auto zyskało nową stylistykę, jest dłuższe i szersze, a także dysponuje nowym wyposażeniem. To chociażby 17-głośnikowy, 1800-watowy system audio Mark Levinson, układ multimedialny z obsługą standardów Apple CarPlay i Android Auto czy pakiet udoskonalonych systemów bezpieczeństwa czynnego. Nowy IS trafia właśnie do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, wkrótce będzie dostępny też w Japonii oraz na innych, wybranych rynkach. W polskich salonach za Lexusa IS zapłacimy obecnie od 149 900 zł.