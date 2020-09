Nowy sportowy sedan Lexusa jeszcze w tym roku?

Interesujące informacje napływają z Japonii. Media z Kraju Kwitnącej Wiśni sugerują, że Lexus jest bardzo bliski pokazania nowej odsłony sportowego sedana IS F. Pod maskę auta ma trafić duży silnik V8. Powracają również pogłoski o kolejnych modelach z serii F.

Zdjęcie Lexus IS F Sport / Premiery Lexus IS po głębokiej modernizacji

Prędką premierę nowego Lexusa IS F przewiduje portal Best Car Web. Zdaniem japońskich dziennikarzy auto ma zadebiutować już w listopadzie tego roku. Tak samo jak pierwotny sedan IS F, którego Lexus pokazał po raz pierwszy w 2007 roku, samochód otrzyma najpewniej wolnossący, 5-litrowy silnik V8. Japończycy sugerują, że będzie to ten sam motor, który znajdziemy obecnie w coupé RC F. Moc Lexusa IS F 2020 można zatem oszacować na niemal 480 KM. A to oznacza wzrost o około 50 KM względem pierwszej odsłony sportowego sedana.

Spekulacje na temat bardzo mocnego wariantu nowego Lexusa IS nasiliły się pod koniec czerwca. Lexus zarejestrował wtedy w amerykańskim urzędzie patentowym oznaczenie IS 500. Japończycy obecnie określają taką liczbą dwa typy silników - ponad 400-konną V-szóstkę 3.5 z dwiema turbosprężarkami, którą znajdziemy w limuzynie LS, a także wolnossący motor V8 5.0 znany z LC 500 czy wspomnianego modelu RC F. Nie jest obecnie jasne, do jakiego napędu odnosi się niedawno zarezerwowany symbol.

Usportowione odsłony aut Lexusa otrzymują oznaczenie F. To z kolei sugeruje, że pod nazwą IS 500 kryje się raczej wyraźnie szybszy wariant standardowego sedana, niż prawdziwie sportowa konstrukcja. Trudno więc rozstrzygnąć, czy Lexus zamierza wprowadzić na rynek model IS w dwóch mocnych wersjach, czy IS 500 jest samochodem, który powinniśmy traktować jako następcę IS F. Niemniej nadejście kompaktowego sedana z wyraźnie większą dawką mocy wydaje się niemal pewne.



Zdjęcie Lexus IS F Sport /

Best Car Web zapowiada też, że Lexus pracuje nad dwoma kolejnymi ekstremalnymi autami. Według nieoficjalnych informacji w przyszłym roku marka ma pokazać sportowy wariant limuzyny LS oraz długo wyczekiwane coupé LC F. Oba auta otrzymają najprawdopodobniej nową V-ósemkę twin turbo o pojemności 4 l i mocy nawet 670 KM. Zdaniem Japończyków Lexus LS F miałby zadebiutować w październiku 2021, zaś LC F miesiąc później.