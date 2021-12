Mitsubishi Space Star - 44,9 tys. zł

Listę najtańszych samochodów otwiera Mitsubishi Space Star. Jego sercem jest silnik o pojemności 1.2. Auto osiąga prędkość do 172 km/h. Został zaprezentowany w 2013 roku, jednak już dwa lata później przeszedł face lifting. W tej cenie otrzymamy samochód wyposażony m.in. w klimatyzację, system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy czy wspomaganie kierownicy.

Hyundai i10 - 41,3 tys. zł

Zdjęcie Hyundai i10 /

Koreański model Hyundai i10 posiada silnik 1.0, który generuje 67 KM. Samochód osiąga prędkość do 156 km/h, która jest w zupełności wystarczająca. Zużywa średnio 5,5 l paliwa na 100 km. Cena 41,3 tys. zł odnosi się do auta MY2021 w wersji Access, która posiada w standardzie asystenta ruszania pod górę, komputer pokładowy, tempomat czy automatyczne światła. Natomiast auta MY2022 (rok produkcji 2021) kosztują do 42 tys. zł.

Kia Picanto - 40 tys. zł

Zdjęcie Kia Picanto /

Kia Picanto to 5-drzwiowy samochód, który można dodać do rankingu na najtańsze auto. Posiada silnik 1.0 o mocy 67 KM. Pojazd, pomimo niewielkich gabarytów prezentuje się bardzo efektownie i zwraca na siebie uwagę. Ma niezwykle nowoczesny i dynamiczny design. W swoim wyposażeniu ma elektryczne szyby oraz lusterka z opcją podgrzewania, czujnik zmierzchu czy centralny zamek z alarmem.

Toyota Aygo — 45,9 tys. zł

Zdjęcie Toyota Aygo /

Toyotę Aygo w podstawowej wersji można kupić za blisko 46 tys. zł, ale... nie będzie to łatwe. Model ten w 2021 wyszedł w produkcji i w salonach dostępne są już tylko ostatnie, pojedyncze sztuki. W Pakiecie Comfort Aygo posiada manualną klimatyzację oraz system audio z wyświetlaczem. Już 2022 roku Aygo zostanie zastąpiona przez Aygo X, czyli zupełnie nowy model, który jest crossoverem.

Dacia Sandero - 43,5 tys. zł

Zdjęcie Dacia Sandero /

Sandero to najtańszy samochód spośród modeli wyprodukowanych przez firmę Dacia, ale też dostępnych na polskim rynku. Obecna generacja debiutowała jesienią 2020 roku. Samochód jest hatchbackiem segmentu B, co oznacza, że jest znacznie większy od wymienionych wyżej miejskich aut segmentu A. Posiada sporo miejsca dla pasażerów oraz bagażnik o pojemności 328 litrów. Najtańsza wersja Sandero napędzana jest przez wolnossący benzynowy silnik o mocy 65 KM.

