Mercedes Marco Polo Activity zmodernizowany

Niedawno informowaliśmy o modernizacji użytkowego modelu Vito, a teraz przyszedł czas jego wersję kempingową.

Mało który producent ma w swojej ofercie kampery, podczas gdy Mercedes stworzył aż dwa na bazie swojego vana. Zwykle mówi się tylko o Marco Polo, czyli kamperze na bazie klasy V. Z kolei Marco Polo Active bazuje na Vito, czyli użytkowym bliźniaku klasy V. Zapowiedziana właśnie modernizacja tego modelu skupia się wyłącznie na aspektach technicznych. Jedyną nowością stylistyczną jest zmieniony grill.



Już wiosną do gamy dołączy odmiana 300 d, czyli wykorzystująca najmocniejszą, 239-konną odmianę 2-litrowego silnika. Dzięki niej kamper Mercedesa rozpędza się do 100 km/h w 7,9 s i może jechać nawet 210 km/h. Dostępne będą także słabsze odmiany, generujące 190, 163 oraz 136 KM. Występują one z napędem na tył lub 4x4 i skrzynią 6-biegową lub 9-biegowym "automatem". Dla najmniej wymagających klientów dostępny jest diesel 1,7 l o mocy 102 oraz 136 KM, mający napęd na przód i ręczną skrzynię.

Od października będzie można zamówić do Marco Polo Activity pneumatyczne zawieszenie Airmatic. Poprawia ono komfort podróży oraz sprawia, że bez nawet przy dużym obciążeniu auto nie "przysiada". Rozwiązanie to docenią również osoby planujące zjeżdżać z utwardzonych dróg - przy prędkościach do 30 km/h można zwiększyć prześwit o 35 mm. Z kolei przechodząc w tryb Sport (lub jadąc powyżej 100 km/h) auto obniża się o 10 mm.



Modernizacja oznacza też zwiększenie liczby systemów wspomagających kierowcę. Jest wśród nich system ostrzegających przed ryzykiem kolizji i samoczynnie aktywujący hamulce w przypadku braku reakcji ze strony kierującego. Do Marco Polo Active będzie można też zamówić adaptacyjny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości. Od października na liście opcji pojawi się też cyfrowe lusterko wsteczne, które będzie mogło wyświetlać obraz z kamery umieszczonej w tylnej szybie.

Ostatnią z nowości jest odświeżony system multimedialny, wykorzystujący 7-calowy ekran i dostępny w dwóch wersjach. W obu przypadkach można skorzystać z funkcji Android Auto i Apple CarPlay. Dostępny jest też odbiór cyfrowych stacji radiowych.