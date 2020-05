Lexus UX 300e z wyjątkowo trwałą baterią

Pierwszy elektryczny model japońskiego producenta powstał jako kolejna wersja silnikowa miejskiego crossovera. A przy okazji stał się jego topową wersją.

Zdjęcie Lexus UX 300e /

UX 300e napędzany jest silnikiem elektrycznym, który generuje 204 KM, w całości przekazywane na przednie koła. To zatem najmocniejsza odmiana tego crossovera, a do tego najszybsza - sprint do 100 km/h trwa 7,5 s. Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 160 km/h.

Reklama

Prąd do zasilania tej jednostki jest magazynowany w akumulatorze o pojemności 54,3 kWh. Pozwala to na przejechanie ponad 300 km, według cyklu pomiarowego WLTP. Spore wrażenie robi pewność Lexusa co do trwałości tej baterii, czego dowodem jest 10-letnia gwarancja (zwykle producenci dają 8 lat) oraz limit przebiegu nie 150-160 tys. km, jak w większości elektryków, ale 1 mln km!

Jak wyjaśniają przedstawiciele producenta, dla zwiększenia kontroli nad żywotnością akumulatora, czujniki monitorują temperaturę oraz napięcie osobno w każdym z ogniw oraz w bloku akumulatora. W połączeniu z zaawansowanym systemem zarządzania akumulatorem, zapewniają maksymalną użyteczną pojemność ogniw akumulatora i większy zasięg. Podczas prac rozwojowych nad systemem ogrzewania akumulatorów, na pierwszym planie postawiono kwestie niezawodności. Umieszczone pod każdym ogniwem akumulatora elementy grzewcze minimalizują wpływ zimna na zasięg pojazdu, zapewniając pełną moc już w chwili ruszania. Ponadto, dla zagwarantowania długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji, pakiet akumulatorów trakcyjnych wyposażono w gumowe uszczelki, chroniące go przed wodą i pyłem.

Zdjęcie Lexus UX 300e /

Lexus UX 300e pojawi się na wybranych europejskich rynkach do końca tego roku.