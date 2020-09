Lexus TX – nowy największy SUV?

Lexus zarejestrował w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych dwa oznaczenia – TX 350 i TX 500h. Nazwy sugerują, że japoński producent szykuje całkowicie nowy model. Niektórzy wskazują, że może chodzić o dużego SUV-a.

Japończycy nie podają żadnych szczegółów dotyczących nowych oznaczeń. Litera X w nazwie pozwala jednak sądzić, że szykują SUV-a. Lexus stosuje ten symbol w typowo drogowych autach tego typu (UX, NX, RX), i luksusowych terenówkach opartych na ramie - GX oraz LX. Amerykański portal Lexus Enthusiast spekuluje, że pod nazwą Lexus TX na rynek mógłby trafić duży SUV z trzema rzędami siedzeń. Dilerzy japońskiej marki w Stanach Zjednoczonych już jakiś czas temu sugerowali, że w ofercie Lexusa przydałby się konkurent dla około 5,4-metrowego Cadillaca Escalade.

Budując podobny samochód producent mógłby wykorzystać za bazę opartą na ramie konstrukcję modelu Sequoia siostrzanej Toyoty. Auto mierzy 5,2 m długości. Największym SUV-em w ofercie Lexusa jest natomiast 5-metrowy LX. Warto zaznaczyć, że Lexus oferuje na amerykańskim rynku kilka modeli, które mieszczą więcej niż pięciu pasażerów - to wspomniany LX, a także GX i RX L.

Hybryda i napęd konwencjonalny

Nazwa TX na tę chwilę mówi niewiele, ale stojące za nią oznaczenia łatwiej rozszyfrować. Sugerują, że nowe auto otrzyma napęd konwencjonalny i hybrydowy. W USA z symbolem 350 dostępny jest teraz model RX z 3,5-litrową V-szóstką o mocy około 300 KM. Oznaczenie 500h wydaje się natomiast wskazywać na hybrydę podobną do tej zastosowanej w modelach LS 500h oraz LC 500h. Układ również dysponuje motorem 3.5 V6, który z pomocą napędu elektrycznego wytwarza 359 KM.

Lexus rejestruje kolejne nazwy

To nie pierwszy raz, kiedy Lexus rejestruje w amerykańskim urzędzie patentowym oznaczenie TX. Japoński producent po raz pierwszy zarezerwował tę nazwę już w 2009 roku, lecz w kolejnych latach zrezygnował z jej użycia. Teraz otrzymuje nowe życie. Warto dodać, że Lexus zarezerwował w ostatnich miesiącach również inne oznaczenia, które mogą zwiastować nadejście nowych modeli. To symbol RZ 450e oznaczający najpewniej auto elektryczne, LBX sugerujący prace nad nowym crossoverem czy oznaczenie IS 500 traktowane jako zapowiedź mocniejszego wariantu sedana IS.