ID. Buzz w wielu odsłonach. VW chwali się uniwersalnością elektrycznego busa

Pierwsza jazda Volkswagen ID. Buzz. Legenda w nowoczesnym wydaniu

Targi motoryzacyjne IAA Transportation to to największe międzynarodowe wydarzenie poświęcone pojazdom użytkowym, autobusom, branży transportowej i logistyce. Nie dziwi zatem, że Volkswagen wybrał to miejsce w celu zaprezentowania swojego najnowszego elektrycznego "dostawczaka", jakim jest ID. Buzz Cargo. Tym razem urokliwy pojazd posłużył za przykład uniwersalności modelu.

ID. Buzz jako pojazd medyczny

Zwiedzający mogli podziwiać samochód m.in. w roli pojazdu medycznego. W tym wariancie ID. Buzz posiada zaledwie trzy fotele, a pozostała część samochodu została w całości przekształcona w miejsce pracy dla lekarza. Koncepcja obejmuje także liczne schowki oraz dodatkowe wyposażenie ułatwiające przechowywanie sprzętu medycznego. Volkswagen podkreśla, że taka aranżacja elektrycznego busa, nie wymaga dużych zmian względem wariantu podstawowego.

Zdjęcie ID. Buzz jako pojazd medyczny / materiały prasowe

ID. Buzz jako "dwa w jednym"

Wersja Flex-Cab to z kolei pomysł umożliwiający zarówno wygodny przewóz osób, jak i transport sporych przedmiotów. W tym wariancie ID. Buzz posiada trzyosobową kanapę, która może być składana elektrycznie, wraz z całym siedziskiem. Dzięki temu wygodny, pasażerski bus, może szybko przemienić się w pełnoprawny pojazd dostawczy.

Zdjęcie ID. Buzz jako „dwa w jednym” / materiały prasowe

ID. Buzz jako pojazd serwisowy

Volkswagen potwierdził również współpracę z niemieckimi firmami Miele oraz Wurth. Wynikiem kooperacji jest ID. Buzz wyposażony w specjalne półki oraz szafki na narzędzia, przydatne dla pracowników technicznych. Także cała konsola środkowa została przerobiona na rozkładany stół, który ułatwia ewentualną pracę ekspertom.

Zdjęcie ID. Buzz jako pojazd serwisowy / materiały prasowe

ID. Buzz jako dostawczy VAN

To jednak nie wszystko. Niemiecki producent poszedł o krok dalej i przy współpracy z firmą Veth Automotive przemienił elektrycznego busa, w pojemnego VAN-a dostawczego. By tego dokonać, inżynierowie wycieli niemal cały tył auta, zastępując go gigantycznym kontenerem. Tak przygotowany ID. Buzz zapewnia przestrzeń bagażową o pojemności 6 metrów sześciennych i jest w stanie udźwignąć do 680 kg. Ładowanie towarów ułatwia regulowany system drzwi bocznych, który można zamontować niemal dowolnie, według własnych wymagań.

Zdjęcie ID. Buzz jako dostawczy VAN / materiały prasowe

ID. Buzz jako chłodnia

Na sam koniec pozostawiliśmy chyba najciekawszy koncept. Ten - stworzony wraz z firmą Wukaro - posiada sporej wielkości agregat chłodniczy na dachu, który jest napędzany czterema dodatkowymi akumulatorami litowo-jonowymi. Dzięki temu cała przestrzeń bagażowa elektrycznego dostawczaka, może służyć jako lodówka do przewozu mrożonek lub wyrobów mięsnych. Volkswagen twierdzi, że tak wyposażony pojazd można także przerobić na klasyczną lodziarkę.

Zdjęcie ID. Buzz jako chłodnia / materiały prasowe

