Honda Civic Type R po drobnej modernizacji

Nieco ponad miesiąc temu Honda pokazała pierwsze zdjęcia zmodernizowanego Civica. Teraz przyszedł czas na odświeżenie jego ekstremalnej odmiany.

Japończycy są niezwykle oszczędni w swoim komunikacie i wspominają jedynie, że odświeżony Civic Type R pojawi się podczas salonu samochodowego w Tokio. Informacji towarzyszy jedno zdjęcie samochodu, którego analiza pozwala odpowiedzieć na parę pytań.

Zmiany w wyglądzie (przynajmniej z przodu) ograniczyły się do innych wlotów w zderzaku - nie są teraz kratkowane, tylko pełne i mają listwę w kolorze nadwozia. Zwykłe odmiany Civica mają też teraz inny wzór LEDów do jazdy dziennej, więc najpewniej trafią one i do Type R.

Z pewnością w hot hatchu Hondy znajdziemy też zmieniony system multimedialny z fizycznymi (a nie dotykowymi) przyciskami oraz pokrętłem do regulacji głośności. Możliwe, że zastosowane będą też lepszej jakości materiały wykończeniowe oraz elektryczna regulacja fotela kierowcy.

Nie ma co natomiast spodziewać się zmian w układzie napędowym Type R'a. Najwyżej takich, które dostosują 320-konną, dwulitrową jednostkę do najnowszych norm emisji spalin. Dobrym pomysłem byłaby zmiana wydechu, który co prawda wygląda całkiem groźnie, ale zupełnie tak nie brzmi.

Na stoisku Hondy zobaczymy także model NSX w nowym, żółtym kolorze, nazwanym "Indy Yellow Pearl II".