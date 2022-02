Premiery Ford Bronco. Powrót legendy

Choć możliwości terenowe standardowej wersji Bronco zdążyły już zyskać szacunek u fanów off-roadu, firma Ford postanowiła pójść o jeszcze jeden krok dalej. Wynikiem tego jest kolejna edycja specjalnego tego nietuzinkowego wszędołaza, tym razem określona mianem Everglades.

Wspomniana nazwa odnosi się bezpośrednio do słynnego Parku Narodowego Everglades na Florydzie, który słynie z trudnych, bagnistych oraz podmokłych terenów. Nowa edycja ma ułatwić poruszanie się w takich warunkach m.in. za sprawą nowych, fabrycznie zamontowanych elementów. Wśród nich warto wymienić chociażby 30-metrową wyciągarkę zamontowaną na przednim zderzaku, o udźwigu wynoszącym ponad 4,5 tony, czy stworzony specjalnie pod kątem tego modelu snorkel z technologią szybko-wymiennych elementów i odwracalnym otworem wentylacyjnym.

To jednak nie wszystko. Wyjątkowy Bronco może pochwalić się także przeniesionymi wyżej otworami wentylacyjnymi w celu łatwiejszego i bezpieczniejszego pokonywania akwenów wodnych. Zmiany konstrukcyjne podniosły możliwości brodzenia do niemal 92 cm, co stanowi wzrost o ponad 7 cm, względem podstawowego modelu.

Everglades jest również standardowo wyposażony w orurowanie dachowe w stylu "safari", stalowe progi, płyty zabezpieczające podwozie, a także w pakiet terenowy o nazwie Sasquatch (czyli po naszemu Wielka Stopa). W skład tego ostatniego wchodzą 17-calowe felgi aluminiowe w kolorze Carbonized Grey z 35-calowymi oponami terenowymi Goodyear oraz unikalny grill z błyszczącym czarnym napisem Bronco.

Bronco Everglades uzupełni amerykańską gamę modelową Forda w nadchodzące lato. Niestety nadal nic nie wskazuje na to, żeby kultowa terenówka pojawiła się w Europie.

