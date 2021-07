Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition - jeszcze bardziej ekskluzywny

Nowe samochody Bentley Flying Spur Hybrid ma rekordowo duży... zasięg

Flying Spur Hybrid Odyssean Edition z zewnątrz wyróżnia się głównie złotymi alufelgami (21 cali) oraz złotymi akcentami (na życzenie można jednak wybrać jeden z pięciu pozostałych przygotowany wcześniej kolorów lub... zażyczyć sobie dowolny inny). Najważniejsze kryje się we wnętrzu tego auta.

Na pierwszy rzut wygląda znajomo, ale warto przyjrzeć się detalom wykończenia. Znajdziemy tu oczywiście wszechobecną skórę najwyższej jakości, którą na fotelach oraz panelach drzwi obszyto w charakterystyczny "diamentowy" wzór. Z kolei drewniane inkrustacje wykonano z drzewa koa, którego strukturę można poczuć pod palcami (do zabezpieczenia drewna użyto 90 proc. mniej lakieru, niż zwykle się używa). Ogólnie wykończenie wnętrza nawiązuje do prototypowego EXP 100 GT, który ma przedstawiać nowy kierunek podążania marki. Flying Spur Hybrid Odyssean Edition jest pierwszym autem Bentleya, inspirowanym nim.



Natomiast odwołaniem do ekologii, jest zastąpienie skórzanego obszycia niektórych elementów tweedową tapicerką. Najlepiej widać to spoglądając na tył oparć przednich foteli. A jeśli komuś wełny jest za mało, to może zamówić opcjonalne "owcze" dywaniki.



Tak jak wspomnieliśmy, Flying Spur Hybrid Odyssean Edition dostępny jest tylko z nowym, hybrydowym napędem plug-in. Oferuje on 544 KM mocy systemowej, przyspieszenie do 100 km/h w 4,3 s oraz elektryczny zasięg 40 km.