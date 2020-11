W gamie modelu TT pojawiła się właśnie wzmocniona wersja usportowionej odmiany TTS oraz nowa wersja specjalna.

Audi TTS competition plus

TTS competition plus napędzane jest dobrze znanym silnikiem 2.0 TFSI, którego moc to teraz 320 KM, a maksymalny moment obrotowy wzrósł do 400 Nm (+10 KM oraz +20 Nm). Nie są to znaczące zmiany (i podyktowanie zapewne zaostrzającymi się normami spalin, więc Audi musiało sięgnąć po najnowszą wersję tego silnika, która pojawiła się już w usportowionych modelach Volkswagena), ale pozwoliły na poprawę osiągów. TTS coupe rozpędza się teraz do 100 km/h w 4,5 s, a wersja roadster w 4,8 s (poprawa o 0,1 s). Prędkość maksymalna nadal jest ograniczona do 250 km/h.

Wzmocniona odmiana TTS standardowo oferowana jest z napędem quattro oraz siedmiostopniową przekładnią S tronic. Bez dopłaty otrzymujemy także lakierowane na czarno 20-calowe felgi, czerwone zaciski hamulców, stałe tylne skrzydło (podobne, ale nieco inne niż w TT RS) oraz adaptacyjne zawieszenie.

We wnętrzu znajdziemy skórzaną tapicerkę Nappa w kolorze czarnym z czerwonymi lub niebieskimi przeszyciami. Czerń kabiny można urozmaicić także wstawkami lakierowanymi na czarno lub niebiesko, a dostępne jest też wykończenie satynowe oraz szare. Na tunelu centralnym znajdziemy też wstawki z włókna węglowego, a częściowo wykończona alcantarą kierownica, ma czerwony pasek na godzinie 12.

Audi TTS competition plus

Jeśli komuś taka konfiguracja wydaje się zbyt krzykliwa, to może zdecydować się na inną nowość w gamie - wersję bronze selsction. Ten pakiet stylistyczny dostępny jest zarówno w TT jak i TTS, a wyróżnia się elementami w kolorze brązu i miedzi. Mowa tu na przykład o 20-calowych felgach, elementach wykończenia wnętrza oraz szwach. Z jakiegoś powodu Audi nie podzieliło się jednak zdjęciami wnętrza tej odmiany.

Audi TT bronze selection

Audi TTS competition plus oraz TT bronze selection są już dostępne na rynku niemieckim. Polskie przedstawicielstwo Audi wycofało niestety jakiś czas temu model TT z polskiej oferty.