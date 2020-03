Alpine A110 w dwóch specjalnych edycjach

A110 Legende GT oraz A110 Color Edition to dwie limitowane propozycje dla miłośników małych i lekkich aut sportowych.

Wersja Legende GT bazuje, jak sama nazwa wskazuje, na odmianie Legende modelu A110. Wyróżnia się ona nowym srebrnym lakierem (dostępny też czarny i niebieski), 18-calowymi felgami w kolorze wyblakłego złota, który wykorzystano tez przy znaczkach Alpine. Zmieniono też tylne światła, które mają zupełnie przezroczyste klosze.



We wnętrzu znajdziemy komfortową wersję foteli Sabelt, pokrytych brązową skórą, która znalazła się także na boczkach drzwi. Brązowe są również przeszycia innych pokrytych skórą elementów (jak tunel środkowy). Legende GT ma też wstawki z włókna węglowego, oznaczenie godziny 12 na kierownicy oraz tabliczkę z numerem danego egzemplarza (powstanie ich tylko 400).

Alpine rozszerzyło także listę seryjnego wyposażenia. Bez dopłaty otrzymujemy nagłośnienie Focal premium, kamerę cofania, sportowy wydech i hamulce Brembo. Najciekawszy jest jednak dedykowany zestaw trzech toreb, pokrytych taką samą skórą, jak fotele.

Druga propozycja od Francuzów to A110 Color Edition. Jej pojawienie się to początek specjalnego programu, w którym Alpine chce co roku przypominać wyjątkowe kolory ze swojej przeszłości. Tym razem jest to "żółć słonecznikowa", nawiązująca do lakieru popularnego w latach 60. i 70. Kontrastuje on z lakierowanymi na czarno 18-calowymi felgami oraz opcjonalnym, karbonowym dachem. Kabina auta została utrzymana w czarnych barwach, którą urozmaicają jedynie lakierowane na żółto elementy drzwi.