Kierowca "nie jeździ na zielonej strzałce". Doszło do kolizji

Kierowca Renault Mastera nie zdążył zahamować i uderzył w stojącego przed skrzyżowaniem budyniowego Mercedesa klasy E. Jak można wywnioskować z opisu sytuacji, Mercedes stał z włączonym prawym kierunkowskazem, więc gdy zapaliła się zielona strzałka, kierujący dostawczakiem był przekonany, że niemiecki sedan ruszy. Tymczasem on ani drgnął. Jak później wyjaśnił kierowca Mercedesa, "on nie jeździ na zielonej". Osobliwe.



Na początku nagrania policjant zapytał, co takiego się wydarzyło, że potrzebna jest interwencja policji. Niestety nie zostaje to wyjaśnione.



(Fragment programu "Stop drogówka")