Kolizja na drodze bez pasów ruchu - kto tu zawinił?

Patrol policji został wezwany do kolizji ciężarówki z BMW. Obydwaj kierowcy zjeżdżali na tą samą ulicę, kiedy doszło do kolizji. Sytuacja była trochę nietypowa, ponieważ wyglądało to jak zbieg dwóch różnych ulic, a do tego bez wyznaczonych pasów ruchu.



Wbrew pozorom jednak nie było tu problemu z określeniem sprawcy. Po pierwsze ulica była na tyle szeroka, że należało traktować ją jako dwupasmową - do tego nie musi być linii na asfalcie. Ponadto to kierowca ciężarówki chciał zjechać z lewej strony na prawą, czego nie negował i uznawał swoją winę. Po co więc wezwano patrol?



(Fragment programu „Stop drogówka”)