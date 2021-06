Policjanci jechali do kolizji, przypadkiem trafili na karambol

Patrol policji został wezwany do zdarzenia drogowego. Funkcjonariusze w drodze na miejsce natrafili na mały karambol – zderzenie czterech pojazdów. Przekonani, że w zgłoszeniu chodziło właśnie to tę sytuację, podjęli działania. Okazało się jednak, że ich zgłoszenie dotyczyło kolizji do której doszło kawałek dalej. Spowodowała ona korek, a kierowca Dacii Dokker, oślepiony przez słońce, nie zauważył owego korka i doprowadził do małego karambolu.



(Fragment programu „Stop drogówka”)