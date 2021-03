Przejechała autem przez górkę kamieni. Jak jej mogła nie widzieć?

Policjanci zostali wezwani przez kobietę, która uszkodziła swoje Renault Megane przez, jak to określiła, kamienie leżące na drodze. Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce i okazało się, że to wcale nie były rozsypane kamienie. To były usypane górki kamieni – całkiem spore i doskonale widoczne. Hałdy te miały służyć remontowi drogi gruntowej. Jakim cudem kierująca nie zauważyła takiej przeszkody na swojej drodze i po prostu w nią wjechała?



(Fragment programu „Stop drogówka”)