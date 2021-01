Zaparowana szyba stała się przyczyną kolizji?

Patrol drogówki został wezwany do sytuacji, w której kierowca Audi A4 doprowadził do kolizji z kierującą Fordem C-Maxem. Tłumaczył, że nie zauważył drugiego pojazdu, z powodu zaparowanej szyby.



Uszkodzenia samochodów były niewielkie, nikt nie został ranny, sprawca nie był pijany, ani też nie było problemów z jego dokumentami. W jakim celu zatem wezwano patrol policji? To pozostaje zagadką. Ciekawostką może być jedynie to, jak na interwencję policjantów wpłynął fakt, że do zdarzenia doszło na drodze wewnętrznej.



