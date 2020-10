W Polsce jest 8169 samochodów elektrycznych

​Prawie 15 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym i zelektryfikowanym jeździło po polskich drogach w końcu września - wynika z najnowszego "licznika elektromobilności". Przez pierwsze dziewięć miesięcy br. przybyło ich 5 792, tj. o 99 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Dla porównania - w samym tylko wrześniu do Polski sprowadzono niemal 90 tysięcy spalinowych samochodów używanych.

Zdjęcie Ktoś jeszcze pamięta, jak premier Morawiecki obiecywał milion aut elektrycznych do 2025 roku? /Gerard /Reporter Samochody elektryczne Polska liderem w produkcji autobusów elektrycznych

Według licznika na koniec września br. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 14 788 samochodów osobowych z napędem zelektryfikowanych, których 55 proc. stanowiły pojazdy elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles), tj. 8169 sztuk, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles, z możliwością ładowania z gniazdka), czyli 6619. Te drugie posiadają silniki spalinowe i nie są samochodami elektrycznymi w myśl polskiej ustawy o elektromobilności.

Wskazano, że park zelektryfikowanych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 679 sztuk. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września osiągnęła liczbę 8430 pojazdów.



Park autobusów elektrycznych w Polsce na koniec lipca liczył 346 sztuk. Przez pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 116 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 197 proc. rok do roku - czytamy.



Zdaniem dyrektora zarządzającego PSPA Macieja Mazura, Polska umacnia swoją pozycję w segmencie zeroemisyjnego transportu publicznego. "W ciągu zaledwie roku liczba autobusów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach powiększyła się aż o 140 sztuk. Nasz kraj znajduje się w europejskiej czołówce zarówno pod względem wdrożeń elektrobusów do flot samorządowych, jak i produkcji pojazdów tego typu"- wskazał.



Dodał, że w Polsce od wielu lat działają fabryki Solarisa i Volvo realizujące jeden z największych przetargów w Europie, a na początku października produkcję seryjną autobusów elektrycznych rozpoczął również zakład MAN-a w Starachowicach.



Zgodnie z danymi PSPA oraz PZPM, wraz ze wzrostem liczby pojazdów rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec września w Polsce funkcjonowały 1 282 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 445 punktów). 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. We wrześniu uruchomiono 29 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (65 punktów) - czytamy.



Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stronach internetowych organizacji. Pokazuje, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Dane zostały opracowane przez PZPM i PSPA na podstawie złożonych analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji.