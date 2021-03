​Volkswagen ID.6 X. Czy trafi do Europy? Są wątpliwości

Elektryczna ofensywa Volkswagena trwa. Po obecnym już od pewnego czasu na rynku kompaktowym ID.3 i crossoverze ID.4, na który już rozpoczęto w Polsce przyjmowanie zamówień, przychodzi kolej na ID.6 X. Podstawowe dane techniczne i zdjęcia tego modelu zostały opublikowane na stronie internetowej chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Cyfrowych. Wspomniany model będzie produkowany właśnie w ChRL i początkowo tylko tam trafi do sprzedaży.

ID.6 X to siedmiomiejscowy SUV, konstrukcyjnie oparty na pokazanym w 2019 r. koncepcyjnym ID Roomzz. Według informacji z oficjalnych źródeł w Pekinie, jest on zbudowany na platformie MEB i o około 290 mm dłuższy od ID.4. W wersji podstawowej będzie oferowany z silnikiem elektrycznym o mocy 75 kW (100 KM), napędzającym oś tylną, a w topowej, 4x4, z kombinacją dwóch takich jednostek, rozmieszczonych z przodu i tyłu pojazdu. Łączna moc takiego układu wynosi 150 kW, czyli ok. 201 KM.

W obu przypadkach źródłem energii będzie bateria litowo-jonowa o pojemności 82 kWh. Spółka joint venture Volkswagena i chińskiej firmy SAIC otrzymała już wszelkie niezbędne zgody na rozpoczęcie produkcji ID.6 X w należącej do niej nowej fabryce w Szanghaju. Rocznie z taśm montażowych tego zakładu może zjeżdżać do 300 000 samochodów.

Przy okazji prezentacji ID Roomzz szef koncernu Volkswagena Herbert Diess stwierdził, że przyszły flagowy elektryk spod znaku VAG (czyli dzisiejszy ID.6 X) może być oferowany również w innych krajach. Nie ujawnił jednak, gdzie i kiedy. Inny wysoko postawiony menedżer z Wolfsburga, Juergen Stackmann, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, w wywiadzie udzielonym w 2019 r. dla magazynu "AutoExpress", uznał, że taki pojazd poza Chinami mógłby trafić jeszcze do USA. Na rynek europejski raczej nie, ponieważ, jego zdaniem, klienci na naszym kontynencie od SUV-ów w rozmiarze XL wolą samochody bardziej kompaktowe.

Volkswagen, we współpracy z miejscowymi partnerami, produkuje w Chinach dwa modele elektryczne - ID.4 Crozz w Foshan i ID.4 X w Szanghaju. Zapowiada, że do 2023 r. będzie oferował w ChRL łącznie osiem modeli z rodziny ID, z czego trzy przedstawi jeszcze w tym roku.