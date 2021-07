Mustang Mach-E w Księdze Rekordów Guinessa

Mach-E przejechał ponad 6,5 mili, zużywając jedną kilowatogodzinę (kWh) energii elektrycznej - co zostało zweryfikowane poprzez niezależny odczyt danych.

Przy pełnym akumulatorze o pojemności 88 kWh osiągnięta wydajność przekłada się na zasięg ponad 500 mil (805 km), to znaczy więcej o ponad 120 mil od oficjalnego zasięgu Mustanga Mach-E, wynoszącego 379 mil (609 km) - i trzykrotnie więcej niż wynosił cel nowego rekordu dla pojazdu elektrycznego, wyznaczony przez Guinness World Records.

Rekordowy wynik, ustanowiony na najdłuższej trasie w Wielkiej Brytanii, wymagał zatrzymania się na mniej niż 45 minut ładowania.

Pokonanie 840 mil z John O'Groats do Land's End - to niemal ekwiwalent zdobycia Mount Everest - przy akumulatorze naładowanym do pełna na starcie, wymagało tylko dwóch przerw na ładowanie, w Wigan, w północno-zachodniej Anglii i w Cullompton, w hrabstwie Devon.

