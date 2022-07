Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ - ceny. Ile trzeba zapłacić za 1000 Nm?

Choć powiedzieć ceny, to w tym przypadku nadużycie. Mercedes-AMG EQE występuje bowiem z jednym napędem, a na wysokość rachunku wpływ mogą mieć jedynie opcje dodatkowe.

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ - mocy pod dostatkiem

W kwestii napędu nowego sportowego elektryka Mercedes nie szedł na żadne kompromisy. Mamy tu więc dwa silniki, jeden na przedniej osi, drugi na tylnej. Po wykupieniu pakietu AMG DYNAMIC PLUS za 20 418 zł EQE 53 4Matic+ auto pokazuje, na co je stać. Pierwszą "setkę" osiąga po 3,3 sekundy i to bez żadnej zwłoki czy utraty przyczepności, dzięki aktywnemu wektorowaniu momentu obrotowego i systemowi RACE START. A jest czym się rządzić - auto dysponuje mocą maksymalną 687 KM i momentem obrotowym równym dokładnie 1000 Nm. Dzięki wspomnianemu pakietowi prędkość maksymalna Mercedesa-AMG EQE wynosi aż 240 km/h.

Producent deklaruje przy tym, że średnie zużycie energii w cyklu mieszanym wg normy WLTP wynosi 20-23 kWh/100 km. Tym samym deklarowany zasięg w takich warunkach oscyluje między 444 a 518 km. Przy użyciu ładowarki o mocy 50 kW naładowanie akumulatora z 10 do 80 proc. zajmuje około 1,5 godziny.

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ - wydajność i luksus

Nowe elektryczne AMG stoi na 20 lub 21 calowych kołach, a o odpowiedni poziom komfortu i za razem kontroli nad samochodem dba zawieszenie pneumatyczne AMG RIDE CONTROL+. Jest ono regulowane i połączone ze skrętną tylną osią, co ułatwia parkowanie na ciasnych parkingach. Zamawiając większy rozmiar kół, możemy także - za 21 439 zł - zamówić ceramiczne hamulce, które pozwolą nam skutecznie wytracać prędkość podczas dynamicznej jazdy.

Wnętrze Mercedesa-AMG EQE 53 4Matic+ łączy w sobie klasę i luksus oraz sportowe akcenty. Mamy więc fotele, których obicie wykonane jest z połączenia skóry i alcantary, które zostały połączone czerwoną nicią. Mamy także perforowaną kierownicę z przyciskami AMG i aluminiowymi łopatkami służącymi do sterowania rekuperacją. Dla tych, którzy cenią sobie jedynie osiągi, nie zaś ciszę i komfort oferowane przez samochody elektryczne, przygotowano specjalny syntetyczny dźwięk AMG SOUND EXPERIENCE, który może być emitowany przez głośniki systemu Burmester 3D.

Cena podstawowa Mercedesa-AMG EQE 53 4MAtic+ to 496 900 zł, ale mnogość konfiguracji i dodatków powoli bez problemu podnieść ją o połowę. Producent zbiera już zamówienia na nowe elektryczne AMG, jednak nie podaje do publicznej wiadomości terminu pierwszych dostaw.

