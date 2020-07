Melex N.TRUCK - nowy polski dostawczak na prąd

Wygląda na to, że niedługo będzie można kupić nie tylko osobowe polskie auto elektryczne, ale także elektrycznego dostawczka. Produkcja Melexa N.TRUCKa ma rozpocząć się na początku 2021 roku.

Zdjęcie Melex N.TRUCK / Samochody elektryczne Elektryki z Polski już jeżdżą!

N.TRUCK to w słowach twórców, modułowy elektryczny pojazd użytkowy o DMC 3,5 tony, przeznaczony do transportu w obszarach miejskich i przemysłowych. Może przewozić ładunki do 2 ton, czyli aż dwa razy więcej niż dotychczasowe modele Melexa, a także inne obecne na rynku dostawczaki.



Reklama

Samochód wyposażony w baterie litowe będzie się poruszał z prędkością do 70 km/h i przejedzie do 150 km. Dzięki kompaktowym rozmiarom, lekkiej konstrukcji i szerokości 1500 mm, pojazd może z łatwością poruszać się w wąskich uliczkach starych miast, czy wewnątrz hal magazynowych. Model N.TRUCK będzie dostępny w dwóch wersjach: średni z rozstawem osi 2500 mm i długi z rozstawem osi 3000 mm. Modułowa budowa pozwoli na dowolne komponowanie zabudowy, co zwiększy szeroki wachlarz zastosowań pojazdu.



Melex N.TRUCK 1 / 5 Melex N.TRUCK Źródło: udostępnij

Model wyposażono w niezależne zawieszenie wszystkich kół. Przednia oś wyposażona jest w kolumny McPhersona, zaś tylne zawieszenie posiada wahacze wleczone, a elementem resorującym są sprężyny śrubowe. W zależności od rozstawu osi, promień zawracania dla pojazdu N.TRUCK wynosi od 4,9 do 5,9 m

Co ciekawe auto będzie dostępne także w wersji na cztery koła (producent nie podaje jak wpłynie to na możliwości przewozowe). Melex nie podał także jaki silnik napędza N.TRUCKa, ani baterię o jakiej pojemności zastosowano.