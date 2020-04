General Motors i Honda rozpoczynają współpracę

Masowe przestawianie się producentów samochodów na napęd elektryczny pochłania olbrzymie kwoty, a to sprawia, że zawiązują się nietypowe sojusze. Jednym z nich jest ogłoszona właśnie współpraca General Motors i Hondy.

Zdjęcie /

Japończycy poinformowali, że w 2024 roku do salonów w USA i Kanadzie trafią dwa, zupełnie nowe, modele samochodów z napędem elektrycznym. Co zaskakujące - oba bazować mają na platformie General Motors!



Ponieważ auta sprzedawane będą pod własną marką, Japończycy odpowiedzialni są za projekty nadwozia i wnętrza. Produkcją aut zajmą się jednak lokalne fabryki GM. Oba modele mają też korzystać z autorskiego systemu bezpieczeństwa (np. automatyczne powiadamianie o wypadkach) General Motors - GM On Star.



Nietypowa decyzja ma pomóc we wcześniejszym wprowadzeniu na amerykański rynek elektrycznych aut spod znaku Hondy. Japończycy pracują wprawdzie nad autorską platformą, ale ta nie będzie gotowa przed 2025 rokiem. Tymczasem GM dysponuje już gotową platformą dla dużych samochodów osobowych z napędem elektrycznym, która wkrótce posłużyć ma jako baza dla nowych modeli Chevroleta i Cadillaca.