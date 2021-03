Volkswagen rozpoczyna testy autonomicznego samochodu

Za kilka lat na drogi powinien wyjechać pierwszy w pełni autonomiczny Volkswagen. Już teraz jednak na niemieckich drogach będzie można zobaczyć jego prototypy.

Reklama

Zdjęcie Autonomiczny Volkswagen ID. Buzz /

Volkswagen Samochody Użytkowe współpracuje z Fordem na systemem jazdy autonomicznej, nazwanym Argo AI. Niemiecki producent planuje wykorzystać tą technologię, by stworzyć pojazdy takie jak autonomiczne vany oraz "zrobotyzowane" taksówki. Wygląda więc na to, że na samochody osobowe z funkcją jazdy autonomicznej jeszcze poczekamy.

Reklama

Prototypy takiego autonomicznego pojazdu niebawem wyjadą na niemieckie drogi. Bazują one na modelu ID. Buzz, czyli elektrycznym vanie, który wejdzie do sprzedaży w przyszłym roku. Celem jest oczywiście weryfikowanie, jak sprawdzają się w realnym ruchu drogowym i dopracowywanie technologii.



Volkswagen planuje, że pierwsze egzemplarze ich autonomicznych pojazdów, wyjadą na drogi w 2025 roku. Pozostaje oczywiście pytanie, czy do tego czasu pojawią się odpowiednie przepisy, które pozwolą na poruszanie się takich pojazdów w normalnym ruchu.