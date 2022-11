Dobre wiadomości ze stacji. Ceny paliw spadają i będą spadać

Ceny paliw spadną poniżej psychologicznej granicy

Jak szacują analitycy e-petrol.pl, średnie ceny benzyny 95 w przyszłym tygodniu na stacjach spadną do poziomi 6,54-6,67 z litr, olej napędowy będzie kosztował między 7,88, a 8,02 za litr, a z gaz LPG - między 2,93 a 3,02 zł/litr.

To znaczy, że ceny szczególnie oleju napędowego i autogazu na większości stacji paliw spadną poniżej psychologicznej granicy odpowiednio 8 i 3 zł za litr.

Niestety, w nieco dłuższej perspektywie, obniżki zostaną wyhamowane, a nawet wrócić mogą podwyżki cen. Hurtowe ceny paliw już zaczęły już rosnąć. Jak informują analitycy e-petrol.pl - benzyna 95 w rafineriach kosztuje obecnie 6055 zł/za 1000 l netto, a więc mamy zmianę na plus o 127 zł wobec minionego weekendu. W cenach benzyny 98 zwyżka przekracza 200 zł, a cena wyniosła 6703 zł/1000 l. Cena oleju napędowego dzisiaj to 7238 zł/1000 l, a więc o 85 zł mniej niż w ostatni weekend. O 52 zł w omawianym okresie podrożał olej opałowy - jego średnia cena to 5739 zł/ 1000 l.

Na światowych giełdach w mijającym tygodniu nie zmieniały się zasadniczo ceny ropy naftowej, które wynoszą koło 95 dolarów za baryłkę.

***

