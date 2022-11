Zaczęło się od trącenia lusterkami. A tak się skończyło

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 17 w miejoscowości Zakręcie na Lubelszczyźnie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że z przeciwnych stron nadjechały dwie ciężarówki - DAF prowadzony przez 46-letniego obywatela Ukrainy i Volvo kierowane przez 49-letniego Polaka. Na drogach Gdy zorientowali się po czym jadą, było już za późno. Karambol w Poznaniu

Zaczęło się od trącenia lusterkami

W momencie wymijania się obu zestawów doszło do kontaktu między lusterkami ciągników.

W wyniku tego kierowca DAF-a stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu. Ciągnik siodłowy został kompletnie zniszczony, a jego kierowca - ranny. Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że - na szczęście - mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń.

Zdjęcie Na szczęście kierowcy nic poważnego się nie stało / Policja

Policjanci będą teraz wyjaśniać wszystkie okoliczności zdarzenia. Przede wszystkim będą musieli ustalić, który z kierowców zjechał do osi jezdni i doprowadził do zderzenia samochodów lusterkami. A to nie będzie prostym zadaniem.



