Ustawa zakazująca używania telefonów na przejściach podpisana

Zakaz używania telefonów podczas korzystania z przejść dla pieszych oraz regulację tzw. jazdy na zderzaku przewiduje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, którą podpisał Andrzej Duda. Nowe przepisy nadają również pierwszeństwo pieszym nie tylko znajdującym się na przejściu, ale również "wchodzącym na przejście".

Zdjęcie Od 1 czerwca takie zachowanie będzie wykroczeniem /Marek Bazak /East News Nie zawsze potrącenie na przejściu to wina kierowcy!

O podpisaniu ustawy poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

"Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście" - napisano w ustawie.



Jak dodano, pieszy już znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a z kolei pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie utrzymano przepis zakazujący pieszym wchodzenia wprost pod nadjeżdżający pojazdów, również na przejściu dla pieszych.



Ponadto w nowelizacji przepisów zawarto zapis, zgodnie z którym podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego "w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych".



Zmiany wprowadzają także zakaz jazdy zbyt blisko następnego samochodu na autostradach i drogach ekspresowych, popularnie nazywanej jazdą na zderzaku. Odstęp między pojazdami ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za pojazdem przed nim. Wyjątkiem ma być manewr wyprzedzania.



Nowe przepisy ujednolicają także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę doby. Obecnie w godzinach nocnych (godz. 23-5) dopuszczalną prędkością maksymalną jest 60 km/h. Jak wskazywali autorzy projektu, różnica prędkości między 50 a 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych.



Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wejdzie w życie 1 czerwca 2021 roku.

