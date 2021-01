Tak się skończyła próba ucieczki przed policją

​Zignorował sygnał do zatrzymania, uciekał z pasażerką, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w przydrożne drzewo. Tak zachował się wczoraj kierujący renault 40-latek, który uciekał przed policją, bo był poszukiwany listem gończym.

Zdjęcie Kierowca był poszukiwany, nie miał prawa jazdy, a samochód - przeglądu i OC /Policja

Poszukiwanego listem gończym 40-latka jadącego samochodem marki Renault zauważył przypadkowo policjant po pracy.. Skontaktował się z funkcjonariuszami, którzy byli na służbie. Kontynuując jazdę za poszukiwanym, informował kolegów o kierunku jazdy poszukiwanego.

Na drodze krajowej numer 19 w Mieczysławce (woj. lubelskie) policjanci oznakowanym radiowozem wydali sygnały dźwiękowe i świetlne do zatrzymania samochodu. Poszukiwany 40-latek widząc to przyśpieszył i skręcił w jedną z bocznych dróg. Tam stracił panowanie nad samochodem i wjechał w drzewo.

Pojazdem razem z 40-latkiem podróżowała również jego 42-letnia znajoma. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Zdjęcie Nawet tablice pochodziły z innego samochodu /

Poszukiwany mieszkaniec powiatu lubartowskiego był trzeźwy, nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem, ponadto tablice auta należącego do jego partnerki były przełożone od innego pojazdu. Renault nie posiadało ani przeglądu ani obowiązkowego ubezpieczenia.

40-latek został przewieziony do lubartowskiej komendy. Wkrótce będzie odpowiadał przed sądem za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego odpowie za jazdę bez uprawnień, spowodowanie kolizji drogowej oraz przełożenie tablic rejestracyjnych. Za jazdę bez ubezpieczenia samochodu wpłaci na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kwotę 5 tysięcy złotych.

Kobieta z kolei została ukarana mandatem za udostępnienie mężczyźnie pojazdu.