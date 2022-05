Szkolna ulica i rewolucyjny projekt w Krakowie. Czy to ma sens?

Od 4 maja w Krakowie obowiązuje pierwsza „szkolna ulica”. Jest to pilotażowy program, który polega na zamknięciu części drogi w godzinach porannych, by ułatwić dzieciom dotarcie do szkoły. Takie rozwiązanie od lat funkcjonuje np. w Wiedniu czy Paryżu, ale czy sprawdzi się u nas?

Zdjęcie Kraków już od wielu lat walczy z kierowcami / INTERIA.PL