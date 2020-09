Samochody na minuty trafiły do Zakopanego

​Tatrzański Park Narodowy zainicjował we wtorek wypożyczalnie samochodów elektrycznych, którymi turyści będą mogli dotrzeć do Kuźnic i na Palenicę Białczańską, gdzie rozpoczyna się szlak do Morskiego Oka.

Zdjęcie Elektryczne BMW i3 w Zakopanem / Grzegorz Momot /PAP

"Zależy nam, aby w Zakopanem dbać o środowisko. Oczywiście może się pojawić pytanie, dlaczego my jako Tatrzański Park angażujemy się w tego typu przedsięwzięcie. Naszym głównym celem jest ochrona przyrody w Tatrach, ale bez wyjścia poza góry i bez ochrony powietrza, które nad Tatry napływa, trudno chronić Tatrzański Park Narodowy i tą przyrodę. Zależy nam na tym, żeby powietrze było jak najczystsze i myślelimy o tym, co będzie w przyszłości" - powiedział dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.

Reklama

Inaczej niż np. w Warszawie, auto nie będzie można zostawić gdziekolwiek. Samochody będzie można wypożyczać i oddawać tylko w trzech miejscach: w Kuźnicach, przy Centrum Edukacji Przyrodniczej na ul. Chałubińskiego w Zakopanem oraz na Palenicy Białczańskiej przy parkingu, z którego można dalej wędrować np. do Morskiego Oka.



"Zdecydowaliśmy się na te miejsca, ponieważ w nich gromadzi się najwięcej turystów" - wyjaśnił dyrektor TPN.



Samochody elektryczne do Zakopanego wprowadziła firma innogy go! Jest to 10 samochodów BMW i3. Szef elektromobilności w innogy go Polska Andrzej Popławski powiedział, że bardzo cieszy się ze współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Dodał, że wypożyczalnia tych samochodów działa z dużym powodzeniem w Warszawie, gdzie jeździ 500 aut marki BMW i3.



"Pomyśleliśmy, że fajnie mieć takie samochody w Warszawie, ale są miejsca, które z naszej perspektywy nawet bardziej ich potrzeba ze względu na zabezpieczenie potrzeb ekologicznych" - mówił Popławski.



Aby skorzystać z usługi innogy go! Należy zainstalować aplikację mobilną w smartfonie dostępną do ściągnięcia w oficjalnych sklepach App Store lub Google Play, zarejestrować konto za pomocą aplikacji mobilnej, podając niezbędne w tym procesie dane osobowe.



Cena za wypożyczenie innogy go! w Zakopanem to 29,99 zł za 30 minut, 59,99 zł za 75 minut, 99,99 zł za 300 minut. Można też wypożyczyć auto na 8 minut za 9,99 zł co wystarczy na dojazd do Kuźnic. Innogy Polska i TPN mają zamiar rozwijać zainicjowany projekt i wprowadzić ekologiczny transport do Morskiego Oka. Do współpracy zaproszono firmę Man, która ma wprowadzić samochód elektryczny do przewozu osób niepełnosprawnych pod schronisko nad Morskim Okiem.