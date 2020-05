Ruch drogowy coraz większy. I stale rośnie

​Na polskich drogach powoli wzrasta ruch samochodowy, choć ogółem jest on o ok. 100-180 tys. pojazdów na dobę mniejszy niż w latach ubiegłych - wynika z analiz GDDKiA.

Zdjęcie Ruch systematycznie rośnie /Wojciech Stróżyk /Reporter

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad porównała ruch samochodowy od 9 marca do 17 maja tego roku z ruchem w analogicznym okresie w latach 2017-2019. Okazało się, że od czasu ogłoszenia stanu epidemii największy spadek natężenia ruchu nastąpił w okolicach Wielkanocy aż o ok. 80 proc. w stosunku do danych z roku 2019.

"Od tego okresu rejestrowany jest stały wzrost ruchu, a podyktowane jest to znoszeniem ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Przy czym nadal na monitorowanych stanowiskach pomiarowych ruch ogółem jest o ok. 100-180 tys. pojazdów na dobę mniejszy od ruchu w latach ubiegłych" - czytamy w opracowaniu.



W ocenie GDDKiA spadek wielkości natężenia ruchu samochodów ciężarowych w analizowanym okresie jest mniejszy niż w przypadku pojazdów ogółem, gdzie największy udział w ruchu przypada na pojazdy osobowe.



Obecnie ruch ciężarówek "jest na poziomie podobnym do tego, jaki był rejestrowany w roku 2018, niemniej jednak w stosunku do roku 2019 nadal na monitorowanych stanowiskach pomiarowych porusza się mniej o ok. 20 tys. poj. ciężkich na dobę".