Poważny wypadek na przejściu. Kierowca miał prawo jazdy 3 dni

Opisywana sytuacja miała miejsce 15 listopada 2021 roku na ulicy Warszawskiej w Jastrzębiu-Zdroju, około 17.40.

Kierowca samochodu - prawdopodobnie Opla Insignia - zbyt późno zorientował się, że samochód przed nim stoi. Ponieważ na hamowanie było już za późno, podjął ratunkowy manewr omijania, co zakończyło się sukcesem. Następnie samochód wjechał na przejście, szczęśliwie nie potrącając pieszych i tam się zatrzymał.



Ponieważ nikomu nic się nie stało, kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.



Cała sytuacja została zarejestrowana kamerą pokładową przypadkowego kierowcy, który przekazał je na policję. Policjanci zajęli się sprawą i poszukują świadków. Zwracają się również do osób, które mogą udzielić informacji na temat powyższego zdarzenia o kontakt z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju.



Świadkowie proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami referatu do spraw wykroczeń, Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 47 8554 293, lub na e-mail: krzysztof.pych@jastrzebie.ka.policja.gov.pl, lub 47 8554 200

Policjanci opublikowali również nagranie. Szkoda tylko, że zamiast upublicznić je w formie takiej, jakiej je otrzymali, to telefonem nagrali ekran komputera. W efekcie film jest nieczytelny i trudno będzie im pomóc...