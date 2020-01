Nie tylko nowe drogi. GDDKiA planuje również remonty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapowiada, że w tym roku ogłosi przetargi na istniejącej sieci dróg za około 3,6 mld zł.

W realizacji obecnie znajdują się 82 zadania z nowymi odcinkami dróg o łącznej długości ponad 1000 km, w przetargach - kolejnych 29 zadań o łącznej długości blisko 360 km, a do końca 2020 r. ogłoszone zostaną nowe przetargi na 25 odcinków o łącznej długości ponad 350 km.



Planowane działania na istniejącej sieci to przebudowa dróg i skrzyżowań oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na odcinkach dróg krajowych, z których na co dzień korzystają nie tylko kierowcy, ale również piesi i rowerzyści.

Wśród zaplanowanych na 2020 rok przetargów znalazło się 67 zadań dotyczących rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych o łącznej długości ok. 465 km. Niemal wszystkie przetargi, dokładnie 57 o długości ok. 363 km, będą dotyczyć wyłonienia wykonawców robót budowlanych. W ośmiu przypadkach ogłoszone zostaną postępowania na realizację w trybie "Projektuj i buduj" w sumie na ok. 102 km.



Przetargi na przebudowę dotyczą 28 zadań o łącznej długości ok. 54 km i wartości ok. 260 mln zł. Kolejną pozycją są przetargi na obiekty mostowe, w sumie na 53 zadania o łącznej wartości ponad 450 mln zł.