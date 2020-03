Na tej drodze ruch spadł najbardziej w Polsce

​Największy spadek ruchu w całym kraju odnotowano na Obwodnicy Trójmiasta. Epidemia koronawirusa przyczyniła się też do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji na pomorskich drogach.

Obwodnica Trójmiasta /Wojciech Stróżyk /Reporter

Jak powiedział Marek Radliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, "spadek ruchu na drogach województwa pomorskiego wyraźnie też poprawił statystyki dotyczące wypadków".

Policjanci z KWP w Gdańsku porównali tydzień między 16 a 22 marca bieżącego roku i ten sam okres w roku ubiegłym.



W 2019 roku w tym okresie było 27 wypadków, w których zginęły 2 osoby, w tym samym czasie w 2020 r. było jedynie 9 wypadków z jedną ofiarą śmiertelną. Podobnie wyglądają statystyki, jeśli chodzi o osoby ranne. W 2019 r. było ich 34, a w br. - 9.



Ograniczenia w ruchu zmniejszyły też o połowę ilość kolizji - w ub.r. było ich - 485, a w tym - 250.



"Ludzie spokojniej jeżdżą. Na pewno na drogach jest bezpieczniej. Sam zauważam, że do pracy jadę o kilkanaście minut krócej i jeszcze jestem przed czasem" - podkreśla w rozmowie z PAP Radliński.



Jednocześnie dane statystyczne na swojej stronie opublikowała GDDKiA.



"Od 25 proc. w dni powszednie do 55 proc. w niedzielę, o tyle zmalał ruch na drogach krajowych pomiędzy 16 a 22 marca w porównaniu do początku tego miesiąca. Takie dane płyną ze stanowisk automatycznego pomiaru ruchu na drogach w zarządzie GDDKiA" - czytamy w komunikacie.



Największy spadek w Polsce pod względem liczby pojazdów odnotowano na Obwodnicy Trójmiasta, porównując dwie niedziele z 8 i 22 marca - na odcinku pomiędzy węzłem Południe a węzłem Gdynia Port.



W niedzielę, 8 marca, przejechało tamtędy 55 228 pojazdów, a dwa tygodnie później było ich już tylko 20 199. Różnica wyniosła ponad 32 tys. pojazdów.