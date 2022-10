Na prostej drodze uderzył w drzewo. Przyczyna była kuriozalna

Na telefon dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na trasie Złotoryja - Jelenia Góra. Z otrzymanych informacji wynikało, że samochód osobowy czołowo uderzył w przydrożne drzewo. Wyczyn 18-latki. Rozbiła pierwsze auto zanim... zdążyła odebrać prawo jazdy

Patrol ruchu drogowego, który przyjechał na miejsce zdarzenia ustalił, że kierowcą Citroen C3 Picasso był 81-latek z Jeleniej Góry. Mężczyzna jadąc od strony Złotoryi, na prostym odcinku drogi, zjechał na pobocze i czołowo uderzył w drzewo, następnie odbił się od niego, lądując na drugim pasie i poboczu.

Walczył z pszczołą, uderzył w drzewo

Starszy mężczyzna podróżował sam i o własnych siłach wyszedł z auta. Jak się okazało, miał dużo szczęścia. Mimo podeszłego wieku i naprawdę mocnego uderzenia, nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej.

Reklama

Jak kierowca wyjaśnił policjantom, do tego zdarzenia przyczyniła się pszczoła, która wleciała do wnętrza auta. Kierowca w trakcie jazdy próbował ją przepłoszyć. Niestety, kiedy jego uwaga był skupiona na pszczole, całkowicie stracił panowanie nad tym co się dzieje na drodze.

Oczywiście pszczoła w samochodzie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Chcąc ją jednak przepłoszyć należy się zatrzymać na poboczu, włączając światła awaryjne. Owada będzie można się wówczas pozbyć chociażby otwierając mu drzwi.

***