Motocyklista chciał się rozgrzać podczas jazdy. Zapłacił za to 2 tys. zł

Przekonał się tym pewien młody motocyklista w Lesznie...

Zmarzł i chciał się rozgrzać

W niedzielne południe (18 września br.) w Lesznie padał deszcz, warunki drogowe były niekorzystne. Policjanci z grupy "Speed" patrolowali nieoznakowanym radiowozem ulice miasta. W pewnym momencie uwagę policjantów przyciągnął jadący przez radiowozem motocyklista. Jechał on powoli (na nagraniu z rejestratora widać, że radiowóz rozpędził się do 80 km/h, ale mocno zbliżył się wówczas do jadącego wolniej jednośladu), ale... na stojąco. Co więcej, w pewnym momencie puścił kierownicę.

Policja: Stworzył zagrożenie w ruchu

Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli. Motocyklistą okazał się 21-letni mieszkaniec gminy Lipno. Policjanci uznali, że swoim zachowaniem, przy utrudnionych dla kierowców warunkach pogodowych, z mniejszą przejrzystością powietrza, śliską nawierzchnią "stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla siebie oraz innych uczestników ruchu."

Nowe przepisy są jasne: 2 tys. zł i 10 punktów

Ponieważ dokładnie tak brzmi jeden z zapisów w taryfikatorze punktów karnych i mandatów, 21-latek został ukarany mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych i 10 punktami karnymi.

Rozgrzewanie się podczas jazdy okazało się więc bardzo kosztowne.