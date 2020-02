Rząd planuje wprowadzić pierwszeństwo dla pieszych przed przejściem. Tymczasem sieć zalewają filmiki pokazujące bezmyślność wielu członków tej grupy uczestników ruchu drogowego.

Zdjęcie / Takie przejścia to prawdziwe pułapki dla pieszych!

Kolejnym podzieliło się częstochowskie MPK. Nagranie pochodzi z kamery zamontowanej w tramwaju, zresztą prawdopodobnie prywatnej kamery motorniczego.



Na filmie widać, jak pod przejeżdżający na zielonym świetle tramwaj wbiega para pieszych, usiłujących zapewne zdążyć na inny tramwaj, stojący na przystanku. Dochodzi do potrącenia, cudem piesi nie doznają poważnych obrażeń.



Co bardziej przerażające, jedną z pieszych była kobieta w ciąży...



Inna sprawa, że w polskich miastach nagminne jest fatalne uprzywilejowane tramwajów polegające na tym, że jadące równolegle do tramwaju samochody mają światło czerwone, a tramwaj - zielone.